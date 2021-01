Asus TUF Dash 15, la gamma TUF si rifà il look

Durante il CES 2021 Asus ha annunciato anche il nuovo TUF Dash 15, un computer portatile dedicato ai videogiocatori equipaggiato con hardware di ultima generazione, in grado di garantire le massime prestazioni anche con i giochi più recenti.

Asus ha rinnovato il design della famiglia TUF, aggiornando il logo del brand e rendendolo decisamente più elegante. Una scelta che ci piace e che rende questi notebook più adatti ad ambienti come gli uffici, dandogli comunque un tocco di unicità.

Rispetto al modello dello scorso anno, il nuovo TUF Dash 15 è il 14% più piccolo e il 10% più leggero, con un peso di soli 2,1kg. Sotto la scocca troviamo un processore Intel Core i7-11375H in grado di raggiungere una frequenza massima di 5GHz e una scheda video RTX 3070, perfetta per sfruttare al meglio lo schermo Full HD da 15” con refresh rate di 240Hz, supporto ad Adaptive Sync e tempo di risposta di soli 3ms.

A completare la dotazione hardware abbiamo poi fino a 32GB di RAM DDR4-3200 e SSD PCIe fino a 1TB, mentre la connettività alla rete è assicurata dalla porta LAN e dal WiFi 6, entrambi capaci di garantire un’esperienza di gioco fluida e priva di lag.

A tal proposito, il design del nuovo TUF Dash 15 permette di accedere facilmente ai moduli SO-DIMM e all’SSD M.2: è sufficiente rimuovere una vite a stella e sollevare il coperchio per effettuare upgrade alla memora RAM e allo spazio d’archiviazione.

Il nuovo TUF Dash 15 supporta la ricarica tramite USB C e garantisce oltre 16 ore di autonomia, più che sufficienti per essere sempre connessi, anche in mobilità. La USB C è inoltre compatibile con lo standard Thunderbolt 4, che permette di collegare hub USB e due display 4K (oppure uno 8K).

Il raffreddamento è assicurato da un sistema simile a quello visto sullo Zephyrus G14 presentato da Asus ROG lo scorso anno, ma con alcune novità interessanti. Un dissipatore con cinque heatpipe in rame gestisce CPU, GPU, VRAM e VRM, il calore viene poi dissipato da due ventole n-Blade con 83 lame, capaci di generare sufficiente flusso d’aria senza generare troppo rumore. Il TUF Dash 15 è inoltre dotato di tecnologia 0dB, che ferma le ventole quando la temperatura di CPU e GPU è al di sotto dei 50°C. Il sistema di raffreddamento è anche autopulente, così da mantenere la massima efficienza anche nel corso del tempo.