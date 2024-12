Primo sconto, bello corposo, su questo notebook con Ryzen AI 9: risparmi 500€ oggi

Se siete alla ricerca di un notebook dalle prestazioni eccezionali, sia per il gaming che per il lavoro, questa è l’occasione che stavate aspettando. L’Asus TUF Gaming A16, equipaggiato con il potentissimo processore AMD Ryzen AI 9 HX 370 e la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4060, è ora disponibile per la prima volta a un prezzo più basso: 1.699€ invece di 2.199€. Con uno sconto corposo di 500€, non lasciatevi sfuggire l’opportunità di portare a casa un PC top di gamma ideale per affrontare anche le attività più impegnative.

ASUS TUF Gaming A16, chi dovrebbe acquistarlo?

L'Asus TUF Gaming A16 è ideale per gli appassionati di gaming che cercano un portatile capace di offrire prestazioni di alto livello. Grazie alla combinazione vincente del processore AMD Ryzen AI 9 HX 370 e della scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4060, questo notebook garantisce un'esperienza di gioco eccezionale, anche per i titoli più recenti e impegnativi. Chi desidera immergersi nel gioco apprezzerà la fluidità garantita dal display da 16'' a 144Hz con tecnologia Adaptive-Sync, che riduce il lag, minimizza lo stuttering ed elimina il tearing visivo.

La capacità di rispondere alle esigenze dei videogiocatori più esigenti è ulteriormente supportata dalla tastiera ottimizzata per il gioco con retroilluminazione RGB, che permette di personalizzare il proprio setup di gioco. Non solo i videogiocatori potranno beneficiare delle caratteristiche dell'Asus TUF Gaming A16, ma anche i creatori di contenuti troveranno in questo notebook un alleato prezioso. La sua configurazione hardware di punta, abbinata a un sistema di cancellazione del rumore AI bidirezionale e a ventole ARC Flow che migliorano il flusso d'aria fino al 13%, lo rendono perfetto anche per carichi di lavoro ad alta intensità e per la creazione di contenuti multimediali.

La grande capacità di archiviazione di 2TB SSD PCIE e i 32GB di RAM garantiscono ampio spazio e fluidità nella gestione di progetti complessi e nell'esecuzione di software esigenti. Chi cerca un notebook da gaming che sia allo stesso tempo leggero, resistente e capace di soddisfare necessità professionali, troverà nell'Asus TUF Gaming A16 una soluzione ottimale, ora disponibile a un prezzo di 1.699€ rispetto al prezzo originale di 2.199€.

Vedi offerta su Amazon