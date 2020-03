Asus TUF Gaming VG328H1B, un nuovo monitor per i videogiocatori

Asus ha rilasciato un nuovo monitor da gaming, il TUF Gaming VG328H1B. Si tratta di un monitor curvo da 31.5” in formato 16:9 dedicato in particolar modo ai videogicatori. Infatti, fra le peculiarità di questo monitor spiccano i 165 Hz (in overclock) e il tempo di risposta pari a 1 ms.

Il resto delle specifiche, invece, comprende un pannello VA a 8 bit FullHD con una copertura sRGB del 120%, AdobeRGB e DCI-P3 del 90%. La luminosità è pari a 250 cd / m², il rapporto di contrasto tipico è di 3000:1, gli angoli di visione sono pari a 178 gradi e c’è il supporto alla tecnologia FreeSync Premium di AMD nell’intervallo 48-165 Hz. Asus afferma che, nonostante il monitor non sia stato certificato G-Sync compatibile, la tecnologia Adaptive-Sync funziona correttamente anche con le schede grafiche GeForce.

Asus ha incluso all’interno del VG238H1B le tecnologie ELMB (Extreme Low Motion Blur), per eliminare i fenomeni di ghosting e tearing, Shadow Boost per aumentare la luminosità nelle aree più scure senza saturare eccessivamente la scena, GamePlus per aggiungere alcune informazioni a schermo come il contatore di FPS, un timer e un mirino e GameVisual, che offre sette modalità preimpostate per ottimizzare il contenuto visualizzato.

Lato connettività c’è un connettore D-Sub, due connettori HDMI 2.0, un’uscita per le cuffie ed un ingresso audio. Inoltre il monitor è dotato di due altoparlanti stereo da 2W, ha un supporto inclinabile (da -5° a 23°) e orientabile (± 15º) e supporta gli standard VESA per il montaggio.

Al momento non sono stati forniti dettagli riguardanti il prezzo e la disponibilità. Per ulteriori informazioni visitare il sito del produttore.