Con 250€ di sconto, questo notebook Asus è un affare!

Se state cercando un notebook elegante e sottile, dotato di un display antiriflesso per un'esperienza visiva confortevole, nonché leggero e piacevole alla vista, questo modello Asus da 699€ è ora disponibile su Amazon a soli 449€. Questo notevole sconto è frutto delle offerte di primavera del gigante dell'e-commerce, dandovi così l'opportunità unica di ottenere un portatile di elevato valore a un prezzo ridotto.

Asus Vivobook GO, chi dovrebbe acquistarlo?

Asus Vivobook GO è ideale per chi cerca un portatile affidabile e performante per le proprie giornate lavorative o per intrattenimento. Grazie alle sue caratteristiche tecniche, quali il processore AMD Ryzen 5 7520U e gli 8GB di RAM, è consigliato agli studenti universitari e a coloro che necessitano di un computer capace di gestire con fluidità programmi di elaborazione testi, fogli di calcolo e software meno esigenti in termini di elaborazione grafica.

Il display da 15,6" Antiglare è un ulteriore vantaggio per chi trascorre molte ore di fronte allo schermo, riducendo l'affaticamento visivo. Come accennato, la portabilità è un altro punto di forza di questo Asus, con un peso di soli 1,57 kg e una cerniera che si apre a 180°, facilitando la condivisione dei contenuti.

La tastiera full-size, con il tasto Enter giallo brillante e il grande pad multitouch, rendono l'interazione con il notebook molto comoda e precisa. Insomma, per chi desidera un notebook dal design distintivo senza rinunciare a prestazioni, questo modello proposto a 449€ è una scelta eccellente.

Vedi offerta su Amazon