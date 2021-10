La RTX 3070 Asus X Noctua esiste davvero: ecco le immagini

Ad agosto abbiamo riportato un rumor che riguardava una collaborazione tra ASUS e Noctua, un’azienda austriaca specializzata nella progettazione e produzione sistemi di raffreddamento per PC. Si vociferava che stessero sviluppando un set di schede grafiche basate su soluzioni di raffreddamento personalizzate fornite da Noctua. In una registrazione effettuata all’ECC, Eurasian Economic Commission, si parlava di una GPU GeForce RTX 3070 di Nvidia con dissipazione fornita da Noctua. Oggi abbiamo finalmente le prime immagini delle GPU di Asus realizzate in collaborazione con Noctua.

Come scrive VideoCardz, le foto sarebbero comparse nel gruppo Facebook ASUS ROG Vietnam per poi sparire dopo qualche minuto. Ma, dato che il gruppo vanta circa 32.000 membri, molte persone hanno avuto modo di vederle e salvarle prima che il post fosse rimosso. Le immagini, pubblicate da un sales representative, ritraggono quelli che sarebbero i render ufficiali del design Noctua. Quindi possiamo finalmente dare uno sguardo alla GPU nata dalla collaborazione ASUS x Noctua.

Photo credits: ASUS ROG Vietnam

Il design riporta i classici colori iconici di Noctua, il beige e il marrone, che caratterizzano le due ventole e una fascia laterale che ospita la scritta delle due aziende, “ASUS x Noctua”. La scheda ha un ingombro di 4 slot e presenta due ventole Noctua (NF-A12x25) e una configurazione di porte di uscita video non convenzionale: tre DisplayPorts e 2 HDMI. Sembra che la RTX 3070 Noctua sarà dotata di doppi connettori di alimentazione a 8 pin. Il codice del prodotto (RTX3070-O8G-NOCTUA) indica che la scheda è overcloccata di fabbrica, sebbene non siano state fornite specifiche insieme ai rendering. Forse pretendevamo un po’ troppo.

Però sappiamo anche il prezzo: la GPU GeForce RTX 3070 OC Noctua raffigurata sarà venduta a 26 milioni di VND, circa 990 euro convertendo la valuta. Non ci sono ovviamente informazioni riguardo il periodo di rilascio e la disponibilità in altri mercati, come l’Italia.

Per quanto riguarda la collaborazione tra le due aziende, in futuro potremmo vedere ancora più schede grafiche con soluzioni di raffreddamento basate su Noctua e sembra che l’RTX 3070 Noctua sia un banco di prova per vedere la risposta dei clienti alla loro nuova possibile gamma.