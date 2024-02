ASUS Zenbook Duo 2024 arriva in Italia e si può già comprare

Asus ha annunciato la disponibilità in Italia del nuovo Zenbook Duo, iterazione del popolare laptop con due schermi che ne cambia ancora l’identità, arrivando forse alla sua “forma finale”. Nel modello del 2024 il design cambia totalmente, così come l’usabilità del dispositivo: quello che abbiamo davanti è più vicino a uno Zenbook Fold che a uno Zenbook Duo, dato che non abbiamo più un normale notebook con un secondo schermo incastonato sopra la tastiera, bensì due schermi separati, uniti da una cerniera.

Il nuovo approccio di ASUS rende Zenbook Duo 2024 (il numero di modello è UX8406) estremamente versatile, rendendolo adatto a diversi casi d’uso diversi. Appoggiando la tastiera magnetica su uno dei due display, si va a creare un notebook classico; scollegandola e sfruttando lo stand integrato, si può invece avere accesso a due schermi posti uno sopra l’altro, o, se necessario, a due schermi verticali affiancati.

Ma non è finita qui: entrambi gli schermi sono touchscreen, quindi permettono di usare il dispositivo anche come un tablet, mettendolo magari in modalità tenda per guardare film e serie TV. Infine, la penna permette di usarlo anche per disegnare e prendere appunti, tuttavia va acquistata separatamente e non ha un alloggiamento nello chassis, quindi dovrete tenerla nella borsa.

Come forse avrete già intuito, il nuovo AUS Zenbook Duo si presta a una gran varietà di usi diversi e fa della sua versatilità uno dei maggiori punti di forza. A livello hardware troviamo un processore Intel Core Ultra 9 185H (arriveranno anche versioni con Core Ultra 7 155H e Core Ultra 5 125H), grafica integrata Intel Arc, fino a 32GB di RAM LPDDR5x-7467, SSD PCIe gen 4.0 fino a 2TB, connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2, Webcam Full HD con IR per supporto a Windows Hello e batteria da 75Whr che assicura fino a 10 ore di autonomia.

Gli schermi da 14 pollici sono OLED, con copertura 100% DCI-P3, frequenza d’aggiornamento di 120Hz, rapporto d’aspetto 16:10, luminosità massima di 500 nit e certificazione DisplayHDR True Black 500. A seconda della configurazione, avranno una risoluzione 1920 x 1200 pixel o 2880 x 1800 pixel.

Forse un po’ scarna la dotazione porte, che prevede due USB-C Thunderbolt 4, una USB-A 3.2 Gen 1, un’uscita HDMI e un jack 3,5mm per le cuffie, ma si possono espandere facilmente sfruttando una dock. Molto buone invece le dimensioni da chiuso, pari a 31,3 x 21,7 x 1,46 cm, con lo spessore che aumenta a 1,99cm se lasciamo collegata la tastiera magnetica. Contenuto anche il peso, di 1,35kg senza tastiera (1,65kg con tastiera).

ASUS Zenbook Duo UX8406 è già disponibile su ASUS e-Shop al prezzo di 2199€ per la configurazione con Core Ultra 9 185H, SSD da 1TB e 16GB di RAM, mentre arriverà su Amazon, Mediaworld e negli ASUS Gold Store a partire da marzo.