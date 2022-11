Siete alla ricerca di un nuovo notebook che possa accompagnarvi nelle giornate di lavoro e studio, consentendovi di utilizzare agilmente tutti i programmi di cui avete bisogno e usufruendo di uno schermo spettacolare? Allora vi consigliamo un prodotto attualmente disponibile su Amazon in super sconto in occasione del Black Friday, periodo perfetto per fare acquisti tech grazie alle migliaia di offerte presenti in moltissimi store.

Il Zenbook Duo 14 di Asus è infatti attualmente disponibile a 1.5599,00€ invece di 1.799,00€; si tratta di un ribasso dell’11%, che vi farà risparmiare ben 200,00€! Considerando la qualità altissima del notebook, che presenta uno dei processori migliori sul mercato, è davvero un’offerta imperdibile!

Asus è nota per i suoi notebook eccellenti, e il Zenbook Duo 14 non rappresenta un’eccezione: il display Full HD da 14″ vi permetterà di godere di colori accesi, contrasti elevati e dettagli rifiniti, ma ciò che rende veramente peculiare questo laptop è la presenza del doppio schermo. Sopra la tastiera è infatti collocato un rivoluzionario display touch-screen secondario, ideato per permettervi di massimizzare il multitasking, la creatività e la produttività, per un flusso di lavoro senza precedenti.

Potrete dunque continuare a lavorare mentre seguite una videochiamata, o prendere appunti su ciò che state facendo nel comodissimo secondo schermo, sfruttando anche la possibilità di inclinare il pannello principale fino a un angolo di 7°, riducendo così i riflessi per una migliore leggibilità in qualsiasi situazione. Inoltre, il design dalle cornici ultrasottili su ogni lato vi permetterà di immergervi completamente in ciò che state facendo, che esso sia un workflow o un film su Netflix.

Lo Zenbook Duo 14 non è infatti perfetto solo per lavorare, ma riuscirà a eseguire senza problemi qualsiasi attività voi desideriate grazie all’eccezionale processore Intel Core i7 di 11a Generazione, che rende il notebook incredibilmente veloce e performante in ogni situazione. A completare il comparto tecnico troviamo poi la scheda grafica NVIDIA GeForce MX450, una RAM e un SSD PCIe velocissime, che vi consentiranno di gestire più schede contemporaneamente e far girare anche programmi più pesanti come quelli della suite Adobe o per il montaggio video.

Anche sotto sforzo il notebook riuscirà comunque a mantenersi fresco per garantirvi le massime prestazioni, complice il sistema di alzata ergonomica che permette di aumentare il flusso d’aria di raffreddamento. Vista la sua batteria a lunga durata e allo spessore di appena 16,9 mm lo Zenbook Duo 14 è perfetto per essere portato con voi ovunque voi andiate, che sia in ufficio, in treno o all’università. Insomma, diventerà un compagno affidabile e inseparabile.

Ciò detto, non ci resta che consigliarvi l'acquisto di questo notebook spettacolare, rimandandovi alla pagina Amazon dedicata all'offerta.

