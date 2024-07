ADDIO alle zone morte del Wi-Fi con questo sistema Asus, quasi METÀ PREZZO per i clienti Prime!

Siete alla ricerca di una soluzione definitiva per dire addio alle zone morte del WiFi e godervi una connessione ultraveloce in ogni angolo della vostra casa? Allora non potete lasciarvi sfuggire questa straordinaria offerta su Amazon. Il sistema ASUS ZenWiFi Pro ET12 AXE11000 è ora disponibile al prezzo speciale di 286,99€, con uno sconto del 48% rispetto al prezzo originale di 529,00€, seppur sia necessario essere abbonati ad Amazon Prime.

Sistema Wi-Fi Mesh ASUS ZenWiFi Pro ET12 AXE11000, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo sistema rappresenta la soluzione ideale per chi desidera una connettività senza compromessi all'interno della propria abitazione. È particolarmente indicato per famiglie numerose o per chi vive in case su più livelli, dove il segnale Wi-Fi tradizionale fatica a raggiungere ogni angolo. Grazie alla tecnologia TriBand e al posizionamento ottimizzato delle antenne, questo dispositivo assicura prestazioni eccellenti, eliminando le fastidiose zone morte e garantendo a tutti i membri della famiglia una connessione stabile e veloce.

L'ASUS ZenWiFi Pro ET12 AXE11000 si distingue per le sue caratteristiche tecniche all'avanguardia. Il nuovo standard Wi-Fi 6E offre una connessione velocissima e una latenza bassissima, anche in presenza di numerosi dispositivi connessi contemporaneamente. Al contempo, le tecnologie OFDMA e MU-MIMO assicurano un'efficiente gestione del traffico di rete, rendendo questo sistema perfetto per chi necessita di prestazioni elevate per streaming in 4K, gaming online o videoconferenze di lavoro.

Un altro punto di forza di questo sistema è la sua facilità d'uso. L'installazione avviene in modo semplice e intuitivo grazie all'App ASUS Router, che permette anche una gestione agevole della rete domestica, con AiMesh che consente inoltre di espandere facilmente la copertura, creando una rete magliata e scalabile in base alle proprie esigenze.

Attualmente disponibile a soli 286,99€, anche se solo per i membri Amazon Prime, l'ASUS ZenWiFi Pro ET12 AXE11000 rappresenta un investimento eccellente per la propria connettività domestica. La combinazione di prestazioni elevate, facilità d'uso e copertura estesa lo rende una scelta ideale per chi desidera una rete domestica all'avanguardia per moltissimi utilizzi, dagli ambiti lavorativi al gaming.

Vedi offerta su Amazon