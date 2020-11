Avete un case NZXT H1? Attenzione, potreste essere in pericolo!

Come riportato dai colleghi di Overclock3D, sembra che NZXT abbia dovuto fronteggiare recentemente un importante problema inerente al suo case ITX H1 tanto da deciderne di sospenderne la vendita. Infatti, lo scorso fine settimana Tim House, un lettore di Overclock3D, ha contattato il sito per fornire la propria testimonianza prima che NZXT stessa diffondesse un comunicato ufficiale relativo alla vicenda.

Infatti, sembra che le viti presenti sulla scheda riser PCIe su H1 possano causare un corto circuito e, conseguentemente, anche l’apparizione di scintille e fumo. Fortunatamente, nessun altro componente presente nella configurazione di TIM è stato danneggiato in quest’occasione.

Nella dichiarazione ufficiale di NZXT viene confermato il problema, in quanto viene specificato che due viti che collegano la scheda riser PCIe allo chassis potrebbero causare un corto circuito nel PCB. La compagna intende rendere disponibili dei “kit di riparazione” che permetteranno agli utenti di sostituire le viti, risolvendo la cosa una volta per tutte.

Tuttavia, NZXT ha chiarito che, sino ad ora, solo dieci esemplari hanno presentato questo pericoloso inconveniente, ma, in via precauzionale, è stato deciso di sospendere la vendita di case H1 per dar modo al team di ingegneri di risolvere il problema alla radice.

Gli acquirenti di casi H1 possono contattare direttamente NZXT all’indirizzo h1support@nzxt.com per richiedere un kit di riparazione o riportare qualsiasi problema inerente al prodotto.

In definitiva, NZXT si è comportata piuttosto bene in questa situazione, facendo tutto il possibile per tutelare tutti i suoi acquirenti sia fornendo una soluzione gratuita al potenziale problema, che impedendo ad ulteriori clienti di trovarsi di fronte a questo inconveniente.

Recentemente la compagnia ha anche annunciato un case dedicato alla Legendary Edition di Mass Effect. Nello specifico di tratta di una versione personalizzata dello H510i a tiratura limitata, che propone lo splendido chassis con i colori dell’armatura N7.