Aya Neo, la console simile a Nintendo Switch con APU AMD ora in crowdfunding

Aya, startup responsabile della prima console di gioco portatile basata su Windows 10 e APU AMD Ryzen 4000, ha lanciato la sua campagna Indiegogo. In realtà, l’iniziativa aveva già subito un ritardo a causa della carenza di componenti, ma la compagnia pensa che la situazione attuale del mercato sia quella giusta per avviare la campagna di crowdfunding. Come riferito da Liliputing, per essere tra i primi ad ottenere Aya Neo dovrete pagare fino a 789 dollari per portarvene a casa un esemplare.

Aya Neo utilizza il System on Chip AMD Ryzen 5 4500U, prodotto utilizzando il processo di fabbricazione N7 di TSMC. Questa APU possiede sei core con una frequenza base di 2,30GHz in grado di arrivare sino a 4,0GHz in Boost, oltre a comprendere la GPU integrata Radeon Vega 6 (384 SP), mentre il resto della configurazione di Aya Neo vede la presenza di 16GB di memoria RAM e 1TB di archiviazione su un veloce SSD PCIe NVMe. Il SoC AMD viene raffreddato utilizzando un sistema di raffreddamento proprietario con heatpipe in rame e una ventola. La console offre un display touchscreen LCD IPS da 7” insieme a levette analogiche, un D-pad e altri pulsanti specifici per il gaming. L’Aya Neo supera le aspettative per quanto riguarda la connettività, la quale include Wi-Fi 6, Bluetooth 5, altoparlanti stereo, un’uscita audio tramite jack da 3,5 mm e tre porte USB Type-C.

Sebbene già l’esistenza di un PC Windows x86 all’interno dello chassis di una console portatile con display da 7” possa già sembrare piuttosto interessante, Aya Neo possiede alcune altre peculiarità. In particolare, la macchina utilizza un’architettura grafica Polar/Vega GCN 1.4 in circolazione ormai da sei anni e che è stata introdotta per la prima volta con la scheda grafica Radeon RX 470 all’inizio del 2016. Per ora, AMD ed i vari sviluppatori di videogame supportano ancora questa architettura, ma solo il tempo potrà dirci per quanto verrà considerata moderna, dato che la compagnia di Sunnyvale sta promuovendo le sue GPU RDNA/RDNA2 ed è l’architettura RDNA2 che equipaggia entrambe le console di gioco di nuova generazione: PlayStation 5 e Xbox Series S/X.