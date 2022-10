Azza, azienda conosciuta per i suoi particolari case per PC a forma di piramide, ha recentemente aggiunto al suo catalogo una nuova versione del suo modello Pyramid 804, chiamata Pyramid Mesh, sulla quale i pannelli in vetro sono stati sostituiti, come suggerisce il nome stesso, con quelli a rete. Questo dovrebbe migliorare decisamente l’airflow e raffreddare in maniera più efficiente i componenti interni.

I nuovi pannelli a rete, ovviamente, saranno presenti su tutti e quattro i lati dello chassis, conferendo al prodotto un aspetto diverso rispetto a quello a cui siamo abituati. Le dimensioni del case sono di 490x490x585 mm, con una base quadrata dalla quale viene aspirata l’aria fresca che poi viene espulsa anche tramite una ventola da 120mm posizionata nella parte alta. Grazie a questa nuova variante, l’aria calda non sarà espulsa solo dai quattro piccoli fori presenti nei soliti modelli con pannelli in vetro, ma potrà fuoriuscire da qualsiasi direzione.

Photo Credit: Azza

Il case Pyramid Mesh è in grado di ospitare schede madri nei formati ATX, E-ATX, Micro ATX e ITX. Inoltre, vengono supportati radiatori con un’altezza massima di 95mm e schede grafiche lunghe sino a 330mm. È possibile installare fino a cinque ventole da 120mm sul fondo e una singola ventola da 120mm nella parte superiore.

Si tratta indubbiamente di un prodotto particolare e dal costo elevato (419,99 dollari), quindi non adatto a tutti i gusti (e tutte le tasche). Per maggiori informazioni, vi rimandiamo al sito ufficiale.

