Black Friday Kaspersky: fino al 63% di sconto sui migliori pacchetti di sicurezza

Se cercate una suite completa di sicurezza informatica che comprenda antivirus, firewall, protezione della privacy e altro, oggi vi presentiamo un'offerta che farà decisamente al caso vostro. In occasione del Black Friday 2023, infatti, potrete abbonarvi a uno dei piani di Karspersky risparmiando fino al 63%!

Fino al 23 novembre potrete abbonarvi al piano Plus annuale a partire da soli 25,99€ per il primo anno. È la versione Premum, in offerta a 29,99€ l'anno, a essere la più completa, includendo una VPN, un antivirus e un password manager. A prescindere da quale piano sceglierete, avrete modo di decidere quanti dispositivi coprire, da un minimo di 1 a un massimo di 5.

Kaspersky Premium, chi dovrebbe acquistarlo?

Karsperky è uno dei migliori software progettati per garantire la totale protezione del vostro smartphone, PC o tablet. Questo vale ancor di più se si considera che è compatibile con più di un dispositivo se si sceglie la versione adeguata. Pertanto, è una soluzione ideale per chi desidera navigare in sicurezza sul web, preservando i propri dati personali da malware e virus dannosi.

Questo pacchetto offre una soluzione completa, risultando adatto anche a chi vuole evitare di installare numerosi software, ognuno con una funzione specifica. Oltre alla protezione dai malware, infatti, avrete funzionalità di rimozione dei virus già esistenti nei vostri dispositivi, anti-phishing, pulizia dello spazio del vostro dispositivo, ottimizzazione delle prestazioni e molto altro, il tutto con un unico abbonamento.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Karspersky dedicata alla promozione per il Black Friday, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad approfittarne il prima possibile, dato che terminerà il 23 novembre.

