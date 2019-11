Black Friday Lenovo, fino al 20% di sconto su IdeaPad, Legion e ThinkPad

Anche per Lenovo è arrivato il momento di proporre i proprio prodotti in sconto per il Black Friday 2019! L’azienda si allinea quindi ai suoi competitor, in quello che è un Black Friday particolarmente interessante per quanti sono alla ricerca di un ottimo notebook (gaming e non) su cui investire il proprio interesse… ed il proprio denaro.

In tal senso l’offerta Lenovo è ottima perché permette di portarsi a casa uno degli ottimi PC dell’azienda con uno sconto fino al 20% di sconto su una serie di prodotti selezionati, tra cui ovviamente la serie IdeaPad, Yoga e Legion. Ovviamente la giornata del Black Friday non finisce qui, e noi di Tom’s saremo a supporto del vostro shopping con ancora tante segnalazioni dai principali store online. Il nostro consiglio? Tenete d’occhio la nostra pagina dedicata che non solo si occuperà degli sconti su Amazon, ma anche di tutte le promozioni provenienti dai principali rivenditori online.

Abbiamo selezionato per voi una lista di quelle che sono le offerte più intriganti di questi sconti Lenovo.

