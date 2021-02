Blackout in Iran? La causa sono le GPU che minano criptovalute

Secondo un’investigazione avvenuta in Iran nei giorni scorsi, i frequenti blackout che stanno affliggendo il Paese mediorientale sarebbero causati dalle enormi farm di criptovalute presenti sul territorio. Cosa sta succedendo?

El Chapuzas Informatico ha pubblicato la notizia nella giornata di ieri. A seguito di un’investigazione condotta dalle autorità iraniane, è stato scoperto che i recenti blackout che stanno colpendo il Paese sarebbero stati causati dall’incredibile domanda di energia elettrica causata dalle sempre più diffuse “miniere” di criptovalute.

Sembra infatti che alcune società di origine cinese stiano spostando le proprie farm di GPU in Iran per avvantaggiarsi del basso costo dell’elettricità, il quale sarebbe quattro volte più basso di quello in madre patria. L’Iran in questo momento starebbe ospitando 14 enormi miniere il cui consumo complessivo è stimato a circa 300MW (megawatt) di potenza, 300.000KW, l’equivalente di una grande città con 100.000 abitanti.

Secondo l’Università di Cambridge l’Iran sarebbe una delle sei destinazioni al mondo più appetibili per l’attività di mining.

La mania del mining su GPU ha colpito anche il mercato dei notebook, con obiettivo i portatili recentemente lanciati con le nuove schede grafiche di Nvidia. Sembra che i miner cinesi stiano acquistando laptop dotati di GPU RTX 30 per sfruttarli per l’estrazione di criptovalute.

Sembra che nessun produttore o partner si stia facendo problemi a vendere grandi quantità di nuove GPU ad aziende o individui impegnati nel mondo del mining. Questo sta contribuendo alla scarsità di schede video disponibili all’acquisto per i normali consumatori che magari hanno intenzione di assemblarsi un nuovo PC o hanno necessità di sostituire la propria GPU guasta o non più all’avanguardia.