Blockchain e criptovalute senza segreti

Nel corso dell’ultimo decennio moltissime persone si sono arricchite in modo esponenziale con la blockchain e, nello specifico, le criptovalute. L’idea della Blockchain nasce nel 2009 grazie alla geniale intuizione di Satoshi Nakamoto, che ha gettato le basi per mettere a punto il funzionamento e l’invenzione dei Bitcoin.

Sei interessato al mondo delle cryptocurrency e delle blockchain? Apri questo link e sfrutta i corsi di formazione online di Docety.

La blockchain può essere identificata come un registro pubblico, nel quale vengono inseriti, in modo sicuro, verificabile e permanente le transazioni che avvengono tra due utenti appartenenti alla stessa rete. I dati degli scambi vengono registrati all’interno di blocchi crittografici, collegati, gerarchicamente, l’uno all’altro, fino a formare una catena di blocchi, appunto, in inglese, “blockchain”. E proprio dall’idea dell’applicazione della tecnologia blockchain che nel 2018 nasce la PDC Academy, una startup che ha come mission l’idea di implementare soluzioni Blockchain per il business.

PDC Academy ha ottenuto una grande notorietà a livello nazionale grazie ai numerosi corsi tenuti e alle testimonianze raccolte presso decine di clienti soddisfatti, venendo selezionata, inoltre, tra i 30 docenti per il corso di formazione a Venezia “Blockchain Month Venice”.

Uno dei pilastri della PDC Academy è l’attività legata alla programmazione blockchain, lo studio di fattibilità per progetti blockchain based e il metodo Supply and Demand per il trading.

Il progetto PDC Academy ha creato Docety Class e Docety Video che illustrano a partire da livelli base fino a livelli avanzati i sistemi di blockchain, come ad esempio lo sviluppo di smart contact: fornendo sia tool di base, che user case importanti.

Ma non finisce qui. La PDC Academy offre infatti altro materiale che fornisce spiegazioni chiare ed esaustive su tutto l’universo Blockchain, partendo dai livelli base, illustrando le feature principali della blockchain, dai concetti di Miner, Nodi, gestione dei Bitcoin, Blockchain pubbliche e private, fino all’analisi dei modelli di business e al metodo Supply and Demand per il trading.

Quest’ultimo argomento è particolarmente interessante perché identifica i punti nel mercato dove i prezzi hanno subito dei forti incrementi o dei forti abbassamenti e marca queste aree, rispettivamente, come zone di offerta o domanda. Lo sfruttamento di queste tecniche, abbinate all’analisi del prezzo nudo e crudo, permette di avere un vantaggio straordinario rispetto ai propri competitor.

Visita questo link e acquista subito un posto per una Docety Class, una Docety 1on1 o per un Docety Video da riguardare tutte le volte che vuoi.