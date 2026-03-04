Su Amazon è disponibile il WD_BLACK SN850X NVMe SSD da 2TB, una soluzione di archiviazione ad alte prestazioni pensata per il gaming più esigente. Con velocità di lettura fino a 7.300 MB/s e scrittura fino a 6.600 MB/s, questo SSD M.2 PCIe Gen 4 garantisce tempi di caricamento rapidissimi e latenza minima. Supporta Microsoft DirectStorage e la Game Mode 2.0. Attualmente disponibile a 165,35€.

WD_BLACK SN850X, chi dovrebbe acquistarlo?

Il WD_BLACK SN850X NVMe SSD 2TB è la scelta ideale per i gamer appassionati che desiderano portare la propria esperienza di gioco a un livello superiore. Con velocità di lettura fino a 7.300 MB/s e scrittura fino a 6.600 MB/s, questo SSD soddisfa le esigenze di chi non vuole compromessi in termini di prestazioni e tempi di caricamento. È particolarmente adatto a chi possiede una configurazione PC o una PlayStation 5 compatibile con il formato M.2 PCIe Gen 4 e vuole eliminare definitivamente lag e attese durante le sessioni di gioco.

Grazie alla capacità di 2TB, questo SSD risponde perfettamente alle necessità di chi ha una libreria di giochi ampia e non vuole rinunciare a nulla per mancanza di spazio. La funzione Game Mode 2.0, attivabile tramite la SANDISK Dashboard, e il supporto alla tecnologia Microsoft DirectStorage lo rendono una soluzione completa per gli utenti più esigenti. Chi cerca un componente affidabile, veloce e ricco di funzionalità innovative per ottimizzare la propria postazione gaming troverà in questo prodotto un alleato indispensabile.

Il WD_BLACK SN850X NVMe SSD 2TB è un'unità M.2 2280 PCIe Gen 4 con velocità di lettura fino a 7.300 MB/s e scrittura fino a 6.600 MB/s. Supporta DirectStorage e la Game Mode 2.0, riducendo la latenza per sessioni di gioco fluide e reattive.

Vedi offerta su Amazon