Qualche settimana fa vi abbiamo raccontato che NiceHash, la società dietro i software QuickMiner ed Excavator, era riuscita a bucare l’algoritmo LHR e a sbloccare al 100% le GPU Nvidia, che garantivano quindi le stesse prestazioni dei modelli lanciati inizialmente, senza LHR. Oggi, il team ha annunciato di essere riuscito a bucare parzialmente anche LHRv3, la versione del limitatore presente sulle più recenti RTX 3050 e RTX 3080 12GB. Perché parzialmente, vi state chiedendo? La risposta è semplice: a differenza di quanto accaduto in precedenza, qui NiceHash non è riuscita a sbloccare il 100% della potenza di mining delle GPU, ma si è fermata “solo” al 90%.

Si tratta comunque di un bel passo avanti, considerando che con il limitatore le capacità di mining delle schede video erano bloccate al 50% circa. La nuova versione di QuickMiner, numerata v0.5.4.2, non introduce particolari novità oltre allo sblocco delle due GPU sopracitate; con quest’ultimo aggiornamento da parte di NiceHash, ora tutte le GPU Nvidia sono sbloccate per il mining, che sia al loro massimo potenziale o al 90%. Qui di seguito vi lasciamo una tabella, condivisa inizialmente dal team, che riporta l’Hash rate delle GPU sbloccate.

Modello GPU Hash rate sbloccato (100% o *90%) RTX 3050 (LHRv3) ~ *30 MH/s RTX 3060 (LHR o LHRv2) ~ 50 MH/s RTX 3060 Ti (LHRv2) ~ 60 MH/s RTX 3070 (LHRv2) ~ 60 MH/s RTX 3070 Ti (LHRv2) ~ 81 MH/s RTX 3080 10GB (LHRv2) ~ 98 MH/s RTX 3080 12GB (LHRv3) ~ *104 MH/s RTX 3080 Ti (LHRv2) ~ 120 MH/s

Per raggiungere questi risultati non basta sbloccare la GPU, è necessario anche overcloccare la memoria al massimo valore possibile e ottimizzare assorbimento energetico e frequenza della GPU per raggiungere l’efficienza ottimale. Le prestazioni cambiano da scheda a scheda in base a molti fattori, quindi ricordate sempre che non è detto che raggiungerete le performance indicate nella tabella.

La tecnologia Nvidia LHR è stata introdotta da Nvidia il febbraio dello scorso anno, in concomitanza con il lancio della RTX 3060, seguita poi dalle versioni “LHR” delle altre GPU della gamma Ampere. I modelli CMP destinanti ai miner non hanno mai preso davvero piede e, dopo poco più di un anno, l’algoritmo di limitazione dell’Hash rate è stato bypassato del tutto, o quasi.

La notizia però non deve preoccupare i videogiocatori che vogliono acquistare una nuova GPU, almeno per il momento: la popolarità del mining è in costante discesa nelle ultime settimane, inoltre i prezzi si stanno normalizzando e in certi casi sono solo di pochi punti percentuali sopra i prezzi di listino. Oltre a questo, la prossima settimana, in concomitanza con le conferenze di apertura del Computex 2022, saranno annunciate le GPU di prossima generazione sia di Nvidia che di AMD, fattore che potrebbe contribuire ancor di più al calo dei prezzi dei modelli attuali.