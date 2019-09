Call of Duty: Modern Warfare in bundle con Nvidia GeForce RTX

Nvidia e Activision hanno annunciato che chi acquisterà una schede video GeForce RTX riceverà in omaggio Call of Duty: Modern Warfare.

Nvidia e Activision hanno annunciato che Call of Duty: Modern Warfare sarà disponibile in bundle con le schede video della famiglia GeForce RTX. L’offerta comprende le GPU RTX 2080 Ti, 2080 SUPER, 2080, 2070 SUPER, 2070, 2060 SUPER e RTX 2060 e permetterà ai giocatori di ricevere gratuitamente, a partire dal 25 ottobre, il gioco. Coinvolti nel bundle anche i portatili e i PC desktop dotati di una RTX 2060, 2070 e 2080.

Call of Duty: Modern Warfare è un “titolo RTX”, cioè supporta il ray tracing in tempo reale e usa anche l’Adaptive Shading, ossia il Variable Rate Shading, tecnica che abbiamo trattato in questo articolo.

Chi non riesce ad aspettare fino al 25 ottobre e non vede l’ora d’iniziare a combattere, potrà partecipare all’open beta di Call of Duty: Modern Warfare, disponibile dal 19 settembre.

Nei giorni scorsi Nvidia ha già pubblicato un driver Game Ready ottimizzato per la open beta PC di COD, chiamato GeForce Game Ready 436.30 WHQL, con supporto anche a Gears 5, Borderlands 3, The Surge 2, FIFA 20 e Code Vein.

Di seguito potete vedere un video in cui vi parliamo del nuovo COD dopo la nostra prova alla Gamescom (altri articoli e informazioni a questo indirizzo):

Tra i partner di Nvidia per questo bundle troviamo AK informatica, Drako.it, eprice.it, Next, Hardware-roma, Misterweb, PC Hunter, SANTECH, Syspack e Terabyte Solutions. Se state cercando una nuova scheda video valida anche per giocare in 1440p, questa RTX 2060 SUPER su Eprice potrebbe fare al caso vostro, oppure trovare questa RTX 2070 su AK Informatica.