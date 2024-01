Prezzo BOMBA su queste casse per PC Trust! (-39%)

Cercate nuove casse per il vostro PC? Le Trust Arys sono capaci di offrire un'esperienza audio di qualità a un costo contenuto, specialmente grazie all'offerta attualmente in corso su Amazon che prevede uno sconto del 39%, che porta il prezzo a meno di 25€!

Casse per PC Trust Arys, chi dovrebbe acquistarlo?

Le Trust Arys rappresentano la soluzione ideale per chi vuole migliorare la qualità audio del proprio setup senza complicazioni e spese eccessive. Grazie ai 28 W di potenza, questi altoparlanti sapranno rispondere alle vostre esigenze, che si tratti di guardare streaming, giocare, o seguire meeting e lezioni online.

Le casse sono di tipo plug & play: si collegano in modo semplice e diretto tramite jack audio da 3,5 mm e si alimentano via USB, quindi non necessitano di una presa di corrente. E se avete bisogno di privacy, o semplicemente non volete disturbare, potete sfruttare il jack audio aggiuntivo a cui collegare delle cuffie.

Le Trust Arys sono casse stereo compatte ma potenti, ideali per migliore l'esperienza audio di computer, ma anche di dispositivi portatili. Grazie alla connessione con jack e l'alimentazione USB sono facilissime da usare e la grande manopola retroilluminata permette di controllare con semplicità il volume, anche al buio.

Offerte con uno sconto del 39% che porta il prezzo a meno di 25 euro, sono la scelta giusta per chi vuole una qualità audio migliore di quella offerta dagli altoparlanti integrati nel monitor o nel notebook, ma non vuole occupare spazio sulla scrivania.

