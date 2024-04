C'è un po' di tappetino in questi RGB: guardate l'ultima novità di Razer

Razer non è nuova a periferiche a dir poco particolari, ma forse con il nuovo tappetino Firefly V2 Pro si è superata: è completamente illuminato da LED RGB, al punto tale che vi sembrerà di giocare su un mousepad fatto di luce.

Il Razer Firefly V2 Pro ha dimensioni di 360 x 278 mm, quindi ha una grandezza media e non occupa tutta la scrivania. La superficie è in plastica microtesturizzata, che promette un'esperienza di scorrimento ottimale per qualsiasi tipo di mouse.

Il particolare effetto di illuminazione è ottenuto con 15 zone RGB, che illuminano l'intera superficie trasparente. Razer ha assicurato che gli RGB non interferiscono con il sensore del mouse, che secondi alcuni potrebbe essere disturbato dalle luci e quindi avere problemi di prestazioni.

RGB a parte, il Razer Firefly V2 Pro integra una porta USB a cui collegare il mouse (o l'adattatore wireless, se ne avete uno senza fili), mentre si collega invece al PC tramite una porta USB-C. Assente invece la funzionalità di ricarica wireless.

Se il nuovo Razer Firefly V2 Pro vi ha catturato con la sua estetica che mette gli RGB al centro dell'attenzione e lo volete a tutti i costi, preparatevi a sborsare parecchio: il tappetino costa infatti 109,99 euro, una cifra altissima sia rispetto al modello precedente, che rispetto a molti modelli della concorrenza con le stesse dimensioni. Difficile dire se il particolare design e la qualità giustifichino un prezzo così alto, bisognerà provarlo prima di esprimere un giudizio.