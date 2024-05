Cerchi un web hosting? Con Infomaniak hai 30 giorni gratis per provare

Per assicurare il successo della vostra presenza online, specialmente in ambito professionale, è essenziale sviluppare un sito web personale che magari affianchi la vostra attività sui social network. Il primo passo consiste nell'acquistare un servizio di hosting web, su cui potrete poi costruire il vostro sito.

È cruciale scegliere un provider affidabile, che garantisca prestazioni ottimali per il vostro futuro sito web e che vi offra il supporto necessario in caso di bisogno. A tal riguardo, vogliamo informarvi che potete avviare questo progetto senza costi iniziali, approfittando di un periodo di prova gratuita di 30 giorni offerto da Infomaniak.

Vedi offerta su infomaniak

30 giorni di prova Infomaniak, perché approfittarne?

Approfittando di questo mese di prova, potrete non solo iniziare a costruire il vostro sito web, ma anche sperimentare un hosting web completo, affidandovi a un'azienda svizzera che dimostra un forte impegno nella tutela della privacy, dell'ambiente e dell'economia locale. A tal riguardo, Infomaniak si impegna attivamente nell'ecologia sin dal 2007, adottando misure mirate per minimizzare il proprio impatto ambientale. Nel 2022 l'azienda ha registrato un'impronta di carbonio pari a 1155.5 tonnellate di CO2. Per compensare questo impatto, Infomaniak ha finanziato progetti ecologici in Svizzera e Nicaragua, che si prevede assorbiranno il doppio delle emissioni generate.

Una delle iniziative principali è stata quella di estendere la vita utile dei propri server fino a 15 anni, optando per hardware di alta qualità e aggiornabile. Ciò permette non solo di ridurre i rifiuti elettronici, ma anche di riutilizzare le risorse dei server dismessi per altre attività senza compromettere le prestazioni. Sempre nell'ambito dell'ecologia, la compagnia ha anche intrapreso iniziative nelle operazioni quotidiane. Gli sviluppatori sono costantemente impegnati nell'eco-concezione dei prodotti per ridurre il consumo di risorse e migliorare l'efficienza. Questo approccio ha permesso di ridurre del 31% il consumo di elettricità nel 2021 rispetto a quanto si sarebbe verificato senza tali misure.

Un altro aspetto fondamentale è l'efficienza energetica dei datacenter, che raggiunge un indicatore PUE di 1.06, al di sotto della media europea di 1.8. Questo risultato è stato ottenuto grazie all'uso di aria esterna per il raffreddamento e alla regolazione attenta della ventilazione in base alle necessità effettive, evitando sprechi e massimizzando l'efficienza energetica.

Detto ciò, che siate interessati a creare un semplice blog personale per condividere le vostre passioni o un sito più sofisticato per commercializzare i vostri prodotti e servizi, Infomaniak offre la flessibilità necessaria per ogni esigenza. Con oltre 100 CMS compatibili, incluso il famoso WordPress, le possibilità sono praticamente illimitate. Beneficerete inoltre di traffico web illimitato, il che significa che non avrete la preoccupazione di dover potenziare il server man mano che il vostro sito crescerà in popolarità. Inoltre, avrete a disposizione fino a 500 GB di spazio SSD, un indirizzo email collegato al vostro dominio e accesso alle più moderne tecnologie per siti dinamici, inclusi HTML, MariaDB e Apache.

In sintesi, Infomaniak vi permette di muovere i primi passi nel mondo digitale senza alcun costo iniziale. Vi invitiamo dunque a visitare la pagina ufficiale per esplorare tutte le caratteristiche del server e delle funzionalità offerte, e per considerare anche l'opzione di un server cloud gestito, ideale per chi cerca soluzioni ancora più avanzate.

Vedi offerta su infomaniak