Il network di siti di 3Labs è sempre alla ricerca di nuovi collaboratori per ampliare il proprio staff e, questa volta, è alla ricerca di figure specializzate e appassionati del mondo hardware PC per la verticale Tom’s Hardware. Oltre ovviamente alla passione, è richiesta un’ottima conoscenza della lingua italiana (espressione e comprensione), della lingua inglese e una buona conoscenza tecnica dei diversi temi di cui abitualmente parliamo sulle nostre pagine. Più nel dettaglio:

News

Si tratta di un compito da svolgere per lo più in autonomia, all’interno di fasce orarie predefinite (non è fondamentale essere disponibili in tutte le fasce):

Dal lunedì al venerdì: 9:00 – 13:00 / 18:00 – 22:00

Sabato e domenica: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00

Articoli

Si tratta di un’attività più strutturata rispetto alla stesura delle notizie quotidiane, che necessita di ricerca di contenuti e curiosità, approfondimenti e così via. Non è richiesto che siano completati in una determinata fascia oraria, bensì questi contenuti vengono singolarmente discussi dal capo sezione con il redattore e successivamente viene definita una data di pubblicazione.

Guide all’acquisto /Affiliate

Si tratta di contenuti che puntano a informare il lettore su un determinato prodotto, consigliando i migliori sul mercato in base a diversi fattori, dalle caratteristiche al rapporto qualità-prezzo. Anche in questo caso l’attività viene discussa dal capo sezione con il redattore, che poi si occupa della guida in autonomia.

Candidatura

Se sei interessato e vuoi proporre la tua candidatura, puoi compilare il form che trovi al seguente indirizzo, inserendo tutte le informazioni richieste e allegando un file .doc contenete almeno 3 notizie, con lunghezza minima di 300 parole e corredate da link alla fonte originale (meglio se estera) e tempi di stesura. Tutte le candidature senza allegati / informazioni richieste non saranno prese in considerazione.