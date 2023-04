ChatGPT è ovunque, anche su Zalando. Il famosissimo shop online di moda ha annunciato oggi il lancio di un assistente di moda basato proprio su ChatGPT, che permetterà agli utenti di interagire in modo naturale con la piattaforma e ottenere consigli personalizzati. Insomma, una sorta di commesso, come quello dei negozi.

Il funzionamento è abbastanza semplice: l’app e il sito web di Zalando metteranno a disposizione una chat testuale in cui interagire con l’assistente, che risponderà con una spiegazione e proporrà dei prodotti in linea con la richiesta dell’utente. Grazie all’integrazione con ChatGPT, l’assistente virtuale è capace di interpretare al meglio la richiesta, comprendendone il contesto e lo stile, così da fornire una risposta adeguata basata non solo sulle disponibilità del catalogo di Zalando, ma anche su altri fattori come le condizioni meteo, le tendenze della moda e i dati dei clienti.

Se ad esempio chiedete “Cosa posso indossare per un matrimonio a Madrid a maggio?”, l’assistente capirà che si tratta di un evento formale, che a maggio a Madrid farà caldo e che quindi dovrà consigliarvi determinati abiti. Una risposta potrebbe essere “Per un matrimonio a Madrid a maggio ti consigliamo di optare per un abito elegante ma fresco, in un colore vivace o pastello. Puoi abbinarlo a dei sandali con tacco e una pochette coordinata. Per completare il look, aggiungi degli accessori come orecchini o una collana”. Ovviamente, il messaggio sarà completato con i link ai vari prodotti consigliati.

L’IA cercherà anche di “fare conversazione” con gli utenti, così da affinare i propri risultati. Potrebbe ad esempio chiedere se vi piace quello che ha proposto o se volete cambiare qualcosa, in modo da poter offrire consigli il più personalizzati possibile.

L’assistente è ancora in beta e per il momento non è presente nel nostro paese, ma arriverà nel corso dell’anno. Zalando, inoltre, ne continuerà lo sviluppo, aggiungendo nuove funzionalità come la possibilità di inviare foto o emoji nella chat.

L’azienda è fermamente convinta che l’IA generativa sia il futuro della moda online e che l’assistente di moda sia uno strumento rivoluzionario per l’esperienza di acquisto dei clienti. In effetti non sarebbe così male avere un commesso capace di dare i consigli giusti anche negli shop online, non trovate?