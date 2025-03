ChatGPT si evolve e presto genererà anche i video

Secondo quanto emerso durante una recente sessione di "office hours" su Discord, OpenAI ha confermato l'intenzione di incorporare Sora, il suo potente strumento di generazione video AI, direttamente all'interno dell'applicazione ChatGPT, la piattaforma conversazionale che ha rivoluzionato l'interazione uomo-macchina. Questa strategia riflette l'ambizione di OpenAI di unificare progressivamente le sue tecnologie più innovative, offrendo agli utenti un ecosistema integrato di strumenti generativi sempre più sofisticati.

La trasformazione di Sora da piattaforma dedicata a componente integrato rappresenta un cambio di rotta significativo nella strategia di OpenAI. Attualmente, il modello è accessibile esclusivamente attraverso un'applicazione web separata, lanciata lo scorso dicembre, che consente di generare clip cinematografiche della durata massima di venti secondi. Il responsabile di prodotto Rohan Sahai ha evidenziato che l'azienda sta lavorando attivamente per espandere la portata di Sora, sia in termini di accessibilità che di capacità creative.

Inizialmente concepito per creativi e studi di produzione video, Sora sta ora evolvendo verso un pubblico molto più ampio. La decisione di rendere lo strumento disponibile all'interno di ChatGPT rappresenta un punto di svolta strategico per l'intero ecosistema OpenAI.

Sebbene Sahai non abbia fornito un cronoprogramma preciso per questa integrazione, ha accennato che la versione di Sora che arriverà su ChatGPT potrebbe offrire un livello di controllo differente rispetto all'applicazione web dedicata, dove gli utenti possono attualmente montare e unire filmati in modo più granulare.

L'unione di ChatGPT e Sora segna l'inizio di una nuova era per la creatività assistita dall'intelligenza artificiale.

La strategia commerciale dietro l'integrazione

L'integrazione di Sora in ChatGPT non risponde solo a esigenze di semplificazione dell'esperienza utente, ma si inserisce in una precisa strategia commerciale. Rendendo disponibile la generazione video all'interno della piattaforma conversazionale, OpenAI potrebbe attrarre nuovi utenti e, soprattutto, incentivare l'acquisto di abbonamenti premium che potrebbero offrire limiti di generazione più elevati.

Sahai ha spiegato che uno dei motivi per cui Sora è stato inizialmente lanciato come applicazione separata era proprio la volontà di preservare la semplicità di ChatGPT. Nel frattempo, l'esperienza web di Sora si è evoluta, offrendo agli utenti nuovi modi per esplorare i video generati dalla comunità.

Il team di sviluppo sta inoltre considerando la creazione di un'applicazione mobile dedicata a Sora, tanto che sta attivamente cercando ingegneri specializzati in questo ambito, segnalando l'impegno di OpenAI verso l'espansione multi-piattaforma della tecnologia.

Un futuro oltre i video

Le ambizioni di OpenAI per Sora vanno ben oltre la semplice generazione video. Durante la sessione su Discord, Sahai ha confermato le voci riguardanti lo sviluppo di un generatore di immagini basato su Sora, aprendo nuovi scenari per la creazione visuale assistita dall'intelligenza artificiale.

Sebbene ChatGPT supporti già la generazione di immagini tramite il modello DALL-E 3, un generatore basato su Sora potrebbe potenzialmente consentire agli utenti di creare foto ancora più realistiche e coerenti con l'estetica cinematografica che contraddistingue i video prodotti da questo modello.

Parallelamente, OpenAI sta lavorando a una nuova versione di Sora Turbo, il modello che attualmente alimenta l'applicazione web Sora. Questi sviluppi suggeriscono una visione olistica dell'intelligenza artificiale generativa, dove diverse modalità espressive - testo, immagini e video - convergono in un'unica esperienza utente fluida e integrata.

Ripensare il rapporto tra creatività e intelligenza artificiale

L'evoluzione di Sora da strumento specialistico a componente integrato di ChatGPT rappresenta un passo significativo verso la democratizzazione della creatività digitale. Rendendo accessibili tecnologie all'avanguardia a un pubblico più ampio, OpenAI sta potenzialmente ridefinendo il modo in cui contenuti multimediali vengono concepiti e prodotti.

Questa trasformazione solleva interrogativi importanti sul futuro della creazione di contenuti e sul ruolo che l'intelligenza artificiale giocherà in questo ambito. L'integrazione di strumenti sempre più potenti all'interno di piattaforme di uso quotidiano come ChatGPT potrebbe accelerare l'adozione di massa di queste tecnologie, con profonde implicazioni per settori creativi tradizionali.