Chrome per Android supporta i password manager, ma usarli non è una buona idea

Chrome per Android ha aperto le porte ai password manager di terze parti, offrendo agli utenti una maggiore flessibilità rispetto alla tradizionale limitazione all'uso del gestore di password di Google e dell'autocompletamento di Chrome. Questa novità rappresenta una svolta per gli utenti che prediligono soluzioni diverse per la gestione delle proprie credenziali online.

L'integrazione di questa funzionalità non è immediata: è necessario attivare manualmente una specifica flag di Chrome (chrome://flags/#enable-autofill-virtual-view-structure) per accedervi.

Una volta attivata, la funzione appare nelle opzioni di autocompletamento delle impostazioni dell'app, dando agli utenti la scelta tra il "Predefinito" (Gestore di password di Google e autocompletamento di Chrome) o l'utilizzo di "Altri fornitori". Per abilitare gestori di password o fornitori di autocompletamento di terze parti, occorre quindi procedere attraverso il menu delle impostazioni del telefono Android.

Nonostante l'entusiasmo iniziale, si evidenzia che la funzionalità non è ancora del tutto affidabile.

Tuttavia, sono emersi problemi nella funzione di suggerimento dei nomi utente salvati dai password manager di terze parti anche se questi, nel complesso, sembrano andare piuttosto bene. Inoltre, non viene automaticamente proposto di salvare nuove credenziali dopo il loro primo inserimento, sebbene sia presente un'opzione per aggiungerle manualmente.

L'introduzione del supporto a gestori di password di terze parti da parte di Chrome per Android rappresenta un'importante innovazione per gli utenti che cercano alternative al ecosistema Google o che utilizzano soluzioni di terze parti per motivi lavorativi. Detto questo, data l'attuale instabilità della funzione, è consigliabile attendere ulteriori miglioramenti prima di affidarsi completamente a questa nuova opzione.