Domani, 5 maggio 2022, sarà la Giornata Internazionale della Password, un momento che ricorre il primo giovedì di maggio, perfetto per ricordarci di quanto sia importante avere una password sicura e difficile da indovinare per ogni account online di cui disponiamo.

Molti di noi hanno la cattiva abitudine di riutilizzare la stessa password su vari account, salvare le password su file Word o .txt o utilizzare sequenze davvero facili da indovinare, ad esempio “123456“, come dimostrato dal Centro nazionale per la sicurezza informatica (NCSC) del Regno Unito. Infatti, l’ente ha rilevato che 23 milioni di persone usano sequenze davvero ovvie di numeri o caratteri, senza rendersi conto dei rischi a cui vanno incontro.

In questa occasione, Marco Fanuli, Security Engineer Team Leader di Check Point Software Technologies, uno dei più grandi fornitori globali di soluzioni di cyber-sicurezza, ha dichiarato:

“È ormai noto come i cyber-criminali cerchino di rubare le password di centinaia di utenti, utilizzando tecniche come il phishing, per riuscire a violare migliaia di servizi e impossessarsi di username e dati di accesso. Mentre queste tecniche continuano ad evolversi e le minacce si fanno più sofisticate, esistono comunque metodi validi per mettere al sicuro i propri dati. La Giornata Mondiale della Password è l’occasione giusta per verificare la validità delle password, rafforzare il livello di sicurezza dei propri account e potenziare le strategie di prevenzione per impedire ai cyber-criminali di accedere alle informazioni e ai dispositivi personali.”