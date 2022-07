Il browser è lento o presenta degli strani problemi durante il caricamento delle pagine web? La soluzione più comune è svuotare la cache, eliminando così i dati di navigazione che includono anche immagini e altri contenuti ormai vecchi. Se è la prima volta che sentite parlare di una cosa del genere, in questa guida vi diremo passo passo come effettuare questa semplice operazione nei tre principali browser più utilizzati: vale a dire Chrome, Safari ed Edge.

Come cancellare la cache su Chrome

Cancellare la cache su Chrome è piuttosto facile, ecco i passaggi per farlo:

Cliccate nel menù principale del browser, selezionando i tre punti verticali nell’angolo in alto a destra;

nell’angolo in alto a destra; Passate adesso con il puntatore del mouse sopra la voce “Altri strumenti” , quindi cliccate su “Cancella dati navigazione…” ;

, quindi cliccate su ; Si aprirà adesso una schermata con un riquadro più piccolo, su cui potrete selezionare gli elementi da eliminare;

Se avete la necessità di velocizzare la navigazione e risolvere i problemi di caricamento che si presentano con alcune pagine, selezionate soltanto la casella “Immagini e file memorizzati nella cache” ;

; Se invece avete intenzione di fare una pulizia completa, selezionate tutte le caselle;

Scegliete l’intervallo di tempo dal menù a tendina posto sopra , nel caso voleste eliminare la cache è consigliabile selezionare “Dall’inizio” ;

dal menù a tendina posto sopra nel caso voleste eliminare la cache è consigliabile selezionare ; Cliccate ora sul tasto “Cancella dati” per procedere all’eliminazione.

Cancellare i dati relativi a un sito specifico su Chrome

Cliccate nuovamente i tre punti nell’angolo in alto a destra;

Selezionate “Impostazioni” , quindi cliccate su “Privacy e sicurezza” nella lista a sinistra e infine su “Cookie e altri dati dei siti” nel riquadro sotto la sezione;

, quindi cliccate su nella lista a sinistra e infine su nel riquadro sotto la sezione; Fate uno scroll verso il basso e individuate la voce “Mostra tutti i cookie e i dati dei siti”;

Fate clic per aprire la relativa schermata, da qui potrete cercare il sito interessato attraverso la barra di ricerca in alto a destra ;

; Una volta trovato, cliccate sull’icona del cestino posta accanto per eliminare i dati.

Come cancellare la cache su Microsoft Edge

Nonostante sia basato su Chrome, i passaggi per l’eliminazione della cache su Microsoft Edge sono diversi, ecco come fare:

Fate clic sui tre puntini verticali nell’angolo in alto a destra,

nell’angolo in alto a destra, Recatevi quindi su “Impostazioni”, selezionando in seguito “Privacy, ricerca e servizi” nell’elenco a sinistra;

Scorrete in basso e trovate la sezione “Cancella dati navigazione” , qui accanto la voce “Cancella ora i dati di navigazione” cliccate sul riquadro “Scegli cosa cancellare” ;

, qui accanto la voce “Cancella ora i dati di navigazione” cliccate sul riquadro ; Da qui la procedura è analoga a quella descritta sopra con Chrome, terminata la selezione e la scelta dell’intervallo di tempo cliccate su “Cancella ora” per procedere.

Cancellare i dati relativi a un sito specifico su Edge

Sempre sulla schermata delle impostazioni, scegliete nell’elenco a sinistra la voce “Cookie e autorizzazioni sito” , quindi “Gestisci ed elimina cookie e dati del sito” nella pagina che compare;

, quindi nella pagina che compare; Fate ora clic su “Visualizza tutti i cookie e i dati del sito”, quindi cercate il sito web interessato attraverso la barra di ricerca in alto a destra;

Cliccate nella freccia accanto al sito e selezionate le icone del cestino per eliminare i dati relativi;

e selezionate le per eliminare i dati relativi; Potete anche utilizzare i tasti posti in alto “Rimuovi tutti gli elementi visualizzati” e “Rimuovi cookie di terze parti”.

Come cancellare la cache su Safari

A differenza dei due browser sopra, Safari semplifica molto l’eliminazione dei dati di navigazione personali. Ecco come eliminare nel modo più semplice la cache:

Nel menù in alto, cliccate su “Safari” , quindi su “Preferenze…” selezionando infine “Avanzate” ;

, quindi su selezionando infine ; Mettete la spunta nell’opzione “Mostra menù sviluppo nella barra dei menù”;

Nella barra dei menù fate quindi clic su “Sviluppo”, quindi “Svuota cache” per procedere all’eliminazione.

Cancellare i dati relativi a un sito specifico su Safari

Sempre sulla schermata delle Preferenze accessibile dal menù “Safari”, fate clic su “Privacy” , quindi “Gestisci dati sito web…” ;

, quindi ; Qui troverete l’elenco completo dei siti web da voi visitati, selezionatene uno scegliendo in seguito “Rimuovi” ;

; Cliccate su “Rimuovi tutto” nel caso voleste eliminare i dati di tutti i siti visitati.

Questo è quanto! Se volete evitare di incappare in problemi durante la navigazione, il nostro consiglio è anche quello di far uso di una delle migliori VPN, che tenga al sicuro i vostro dati mentre girovagate su internet. Se siete in cerca di consigli o volete orientarvi meglio sulla scelta del servizio che più fa per voi, vi invitiamo a dare uno sguardo al nostro approfondimento su cos’è e come funziona una VPN.