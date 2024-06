Microsoft vuole forzarci a usare Microsoft Edge come browser predefinito

Microsoft sta implementando una nuova strategia per incoraggiare gli utenti di Windows 11 a scegliere Microsoft Edge come browser predefinito. Recentemente, secondo quanto riferito da Windows Latest, l'azienda ha iniziato a testare l'uso di un banner 3D su un numero limitato di utenti, con l'obiettivo di estenderlo gradualmente a più persone attraverso la versione stabile di Edge.

Il banner pubblicitario sostiene che "Edge contribuisce a garantire maggiore sicurezza online grazie a strumenti integrati che proteggono la privacy e i dati di navigazione". Gli utenti che decidono di cliccare sul pulsante "Conferma" vengono reindirizzati alle impostazioni di sistema per impostare Edge come browser predefinito. Tuttavia, selezionando l'opzione "Non ora", il banner viene rimosso e non ricompare dopo il riavvio del browser.

Questa tattica, tuttavia, non sembra essere stata apprezzata. Mozilla ha accusato Microsoft di utilizzare tattiche ingannevoli e design dannosi per promuovere l'uso di Edge, suggerendo che tali pratiche potrebbero fornire a Microsoft un vantaggio competitivo ingiusto nei confronti degli altri browser disponibili per Windows.

Nonostante Microsoft Edge sia spesso considerato il miglior browser per Windows 11, molti utenti hanno espresso insoddisfazione per la quantità eccessiva di funzionalità integrate, spesso giudicate non essenziali. Di conseguenza, alcuni si affidano a app di terze parti e script per aggirare queste complicazioni.

Nel mentre, Microsoft sembra essere intenta a spingere gli utenti di Windows 10 a passare alla nuova versione del sistema operativo, ovvero Windows 11, attraverso l'uso di annunci pubblicitari pop-up invasivi. Questi annunci ricordano agli utenti che il supporto per Windows 10 terminerà il 14 ottobre 2025, suggerendo di effettuare l'aggiornamento per evitare futuri disagi.