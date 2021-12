Come migrare le foto da Google Foto a un NAS ASUSTOR

Google Foto è un servizio di condivisione e archiviazione di foto, sviluppato da Google. Da maggio 2015 è stato scorporato da Google+ e, fino al giugno 2021, è stato gratuito. Solo nel corso dello scorso anno, l’azienda di Mountain View ha scelto di non offrire più liberamente lo spazio di archiviazione illimitato. Questo significa che, oggi, è necessario sottoscrivere un servizio in abbonamento per usufruire di questo servizio. Per questo molti utenti sono costretti a cercare delle alternative per archiviare le loro foto in maniera sicura ed efficiente.

Oggi ti suggeriamo una soluzione che forse non conosci: spostare le tue foto su un NAS ASUSTOR offre uno spazio sostanzialmente più grande di qualsiasi soluzione cloud, con un costo molto inferiore nel medio termine e offrendoti massima libertà e controllo sulle tue foto… e anche su molti altri file. Se ti stai chiedendo cosa sia una NAS, a cosa serva e perché possa essere un acquisto utile sia a scopo ricreativo, per il gaming oppure lo streaming, sia a scopo lavorativo, ti suggeriamo di dare uno sguardo all’introduzione della nostra guida ai migliori NAS del 2021.

Un NAS ASUSTOR è più conveniente di Google Foto?

L’aggiornamento e, soprattutto, la cura dei servizi cloud sono costosi. Le cause sono svariate e le principali afferiscono alla sicurezza, al rispetto della privacy, al mantenimento dei server e della quantità di memoria messa a disposizione. È ormai conclamato che i servizi cloud non sono infallibili e possono essere soggetti a inattività, errori e anche attacchi ransomware, oltre che alle improvvise modifiche contrattuali da parte del gestore del servizio. È probabile (ma speriamo di no) che ti sia capitato di non poter accedere a un file, oppure di perderne definitivamente uno a causa di questi problemi. Infine è sempre opportuno ricordare che una foto in cloud non è più solo di tua proprietà e che è impossibile garantirne la privacy al 100%.

I dispositivi NAS, come i NAS ASUSTOR, risolvono tutti questi problemi: la capacità è affidata al disco rigido ed è controllata direttamente dal cliente. Gli aggiornamenti del software sono a cura di ASUSTOR, che si occupa di fornire supporto costante ed efficiente, mentre l’utente è il solo proprietario dei file riposti all’interno del NAS. Il NAS Asustor è a tutti gli effetti uno spazio di archiviazione privato collegato alla rete, al quale puoi accedere solo tu (e chi desideri) mantenendo il controllo totale sulla privacy e sulla sicurezza dei dati.

In altre parole, i 100 GB offerti da Google sono decisamente inferiori rispetto alle capacità dei NAS ASUSTOR. Le unità NAS più economiche hanno un costo intorno ai 350 € e offrono 2 terabyte di spazio di archiviazione: Google offre, con il piano Google One Basic dal costo di 19.99 €/anno, solo 100 GB di spazio in cloud. Inoltre, rispetto a Google, i NAS ASUSTOR ti offrono piena libertà di gestione dei file da caricare, di come organizzarli e nella loro catalogazione, senza la preoccupazione che possano verificarsi modifiche contrattuali e/o improvvisi rincari. Un NAS ASUSTOR è totalmente tuo dal momento dell’acquisto in poi.

La app AiFoto 3 in un artwork. © 2021 Asustor

Trasferire foto da Google a un NAS ASUSTOR è semplice

Per semplificare la migrazione da Google Foto a un NAS, ASUSTOR ha sviluppato due programmi ad hoc: ASUSTOR Photo Gallery 3 e AiFoto 3. I due applicativi presentano un’interfaccia fluida e un design funzionale, che sarà familiare per chi utilizza Google Foto, Apple iCloud, Microsoft OneDrive oppure Dropbox per salvare i suoi scatti nel cloud. Attraverso Google Takeout è possibile velocizzare la selezione e la migrazione delle foto e, grazie all’ampio spazio a disposizione dei NAS ASUSTOR, è anche possibile dedicarsi a una selezione e organizzazione delle foto in un secondo momento.

Per migrare le foto da Google Foto a un NAS ASUSTOR basta trascinarle via PC su Photo Gallery 3. In questo modo si avvierà automaticamente il caricamento sul NAS in modo semplice ed efficiente. Rispetto a Google Foto, i NAS ASUSTOR godono di alcuni vantaggi: la ricerca è semplificata e ottimizzata, consentendo di trovare album e/o cartelle (da realizzare come in un normale sistema operativo). Per trovarle, basta inserire le parole chiave. Inoltre l’aggiunta delle linee temporali garantisce un accesso rapido alle foto, ordinandole automaticamente per data e ora.

Il software Photo Gallery 3 in un artwork. © 2021 Asustor

I NAS ASUSTOR ti aiutano a organizzare le foto

Photo Gallery 3 e AiFoto 3 godono di ulteriori aggiunte, volte a migliorare la tua esperienza di gestione, organizzazione e anche visualizzazione delle foto.

Photo Gallery 3 introduce altre funzioni, che rendono la ricerca di foto per giorno, mese o persino anno più facile che mai. AiFoto 3, inoltre, presenta anche dei veri e propri “album intelligenti”. Si tratta di album che, grazie ai dati incorporati nella fotografia, recupera posizione, album video, aggiunte recenti e foto preferite. Dopo di che le riordina automaticamente e può presentarle, anche sul tuo smartphone, in maniera gradevole e di immediata lettura.

Anche Photo Gallery 3 può organizzare le foto in base ai dati contenute in esse. Addirittura, Photo Gallery 3 può andare oltre il paese e può suddividere le foto in base a informazioni geolocalizzate come provincia, stato, regione, territorio e/o città. Se desideri sfogliare le foto della vacanze, selezionare le migliori da caricare sui social o, semplicemente, vuoi trovare un’ispirazione per il prossimo viaggio, l’ordinamento degli album di Photo Gallery 3 semplifica il tutto.

Una resa grafica dello spostamento di file da Google Foto a un NAS Asustor. © 2021 Asustor

Semplifica la condivisione con i NAS ASUSTOR

Le foto presenti su un NAS ASUSTOR possono essere condivise direttamente con altri utenti NAS, attraverso Photo Gallery 3 e AiFoto 3. Tutti gli utenti che hanno accesso alla piattaforma possono quindi condividere, scambiare e vedere le foto condivise. Inoltre, sempre per altri utenti fidati, è possibile fornire un collegamento privato via browser. AiFoto 3 consente anche la condivisione di foto specifiche sui social network e sulle app di messaggistica instantanea con un solo clic, senza intaccare la sicurezza del NAS ASUSTOR e senza farti perdere in un labirinto di schermate.