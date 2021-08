Come preparare il PC per l’installazione di Windows 11

Oggi vi riportiamo un’ottima guida redatta da Ilsoftware.it, che vi permetterà di preparare il PC per l’installazione di Windows 11. Vi state chiedendo perché è necessario preparare il PC per l’installazione di Windows 11? Semplice: sebbene “nelle puntate precedenti” la procedura di aggiornamento si è rivelata essere qualcosa di immediato e sbrigativo, il passaggio all’ultima versione del sistema operativo di Microsoft potrebbe rivelarsi un po’ più insidioso del previsto, prevalentemente a causa del cambiamento dei requisiti minimi per l’installazione, che potrebbe risultare non soddisfatti anche da alcuni PC che vantano una componentistica abbastanza moderna.

Un altro disguido è quello causato dall’interruzione dell’utility “Controllo integrità PC”, che aiutava l’utente a capire se il proprio computer fosse compatibile o meno con il nuovo aggiornamento: il problema sta nel fatto che questo software non specifica quali siano le problematiche nel caso di incompatibilità con l’aggiornamento, rendendo dunque difficile trovare un’eventuale soluzione. La miglior alternativa attuale è quella di scaricare il tool WhyNotWin11, che svolge sostanzialmente la stessa funzione dell’utility di Microsoft spiegando però quali siano esattamente i motivi per i quali non è possibile installare Windows 11 sul vostro PC.

Photo credit: IlSoftware.it

In attesa che Microsoft risolva tutte le problematiche del caso, vi elenchiamo una serie di passaggi che sarebbe buona norma seguire prima di procedere all’aggiornamento, in modo da evitare qualsiasi tipo di intoppo durante e dopo l’installazione di Windows 11: