Come usare DeepSeek dall'Italia

Nei giorni scorsi DeepSeek ha dato una scossa al mondo dell’intelligenza artificiale, facendo crollare in borsa gigante come NVIDIA, ma sollevando anche molti dubbi riguardo la sicurezza dei dati degli utenti che vengono raccolti.

Inutile dire che la questione non è passata inosservata al nostro Garante per la privacy, che ha avviato un’indagine sulle pratiche di raccolta e gestione dei dati da parte di DeepSeek. Nel frattempo, DeepSeek è stato bloccato in Italia, sia dal sito che tramite app, che non può più essere scaricata da App Store e Google Play Store.

Perché DeepSeek non è più disponibile in Italia

Una delle preoccupazioni maggiori riguarda il trasferimento e l’archiviazione dei dati degli utenti in Cina e, più in generale, la conformità con il GDPR europeo. L’indagine si concentra in particolare su quali dati personali vengono raccolti, da quali fonti, per quali scopi, la base legale per il trattamento dei dati e come vengono informati gli utenti, registrati e non, sulla raccolta dei loro dati.

Vale la pena sottolineare che alcuni utenti riescono ancora ad accedere a DeepSeek, sebbene sia stato bloccato. È probabile però che la situazione cambi nelle prossime ore e che il blocco diventi effettivo per tutti.ù

Come accedere a DeepSeek dall'Italia

Nonostante sia ufficialmente bloccato, è possibile continuare ad accedere a DeepSeek dall’Italia semplicemente usando una VPN, che consente di mascherare la propria posizione geografica, facendo apparire la connessione come proveniente da un altro paese.

Nord VPN Nord VPN si distingue come il leader assoluto nel settore dei servizi VPN, vantando una rete formidabile con più di 6.000 server situati in oltre 111 paesi in tutto il mondo. Questo provider primeggia nella sicurezza online, utilizzando una cifratura avanzata a 2048 bit che assicura una protezione dei dati impeccabile, innalzando significativamente gli standard di privacy e sicurezza per i suoi utenti. Vedi su Nord VPN Surfshark VPN Surfshark emerge nel panorama delle VPN come una scelta ideale per i neofiti, assicurando una sicurezza digitale impenetrabile. Questo servizio utilizza protocolli di sicurezza avanzati, come OpenVPN e IKEv2, e impiega la crittografia AES-256, rinomata per la sua elevata robustezza. Un aspetto distintivo di Surfshark è il suo kill switch automatico, che protegge i dati dell'utente interrompendo la connessione Internet nel caso in cui la VPN si disattivi improvvisamente. Vedi su Surfshark VPN Express VPN Express VPN si afferma come uno dei leader indiscussi nel settore delle VPN, vantando una rete vasta e capillare con oltre 3000 server distribuiti in 105 paesi. Questa estesa infrastruttura permette agli utenti di stabilire connessioni VPN veloci e sicure da quasi ogni angolo del globo, garantendo così un accesso affidabile e senza interruzioni. Vedi su Surfshark VPN

Non dovrete far altro che scegliere una VPN affidabile, come NordVPN, ExpressVPN o Surfshark, (o anche una delle migliori VPN gratis) registrarvi, scaricarla e collegarvi a un server estero, sceglietene ad esempio uno in Francia, in Germania o nel Regno Unito. Fatto questo, dovreste riuscire ad accedere a DeepSeek senza problemi, sia dal sito che dall’applicazione.

È sicuro usare DeepSeek?

Se da un lato è vero che usare una VPN permette di aggirare le restrizioni geografiche e di continuare a usare DeepSeek anche dall’Italia, è fondamentale essere consapevoli delle implicazioni legate alla privacy e alla sicurezza dei dati raccolti.

Il servizio afferma di archiviare i dati su server cinesi e di condividerli con vari soggetti, sia per motivi pubblicitari che di sicurezza pubblica; inoltre ci sono preoccupazioni anche per i minori, dal momento che sebbene DeepSeek dichiari di fare il possibile per eliminare i dati relativi a bambini sotto i 14 anni e che il servizio sia vietato a chi ha meno di 18 anni, non esistono sistemi di controllo che impediscano l’accesso ai minori.

Molte delle preoccupazioni del Garante derivano anche dai dati raccolti: messaggi e file condivisi con il chatbot, informazioni sul profilo, indirizzo IP, dati sui dispositivi usati e persino il ritmo e le modalità con cui premete i tasti.

La situazione è ancora in via di sviluppo, quindi vi consigliamo di monitorarne attentamente gli sviluppi e, se volete continuare a usare DeepSeek dall’Italia tramite una VPN, di prestare molta attenzione alle informazioni che condividete (come dovreste fare con qualsiasi altra IA, ChatGPT compresa).