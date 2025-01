DeepSeek fa crollare NVIDIA in borsa, potrebbe perdere 300 miliardi di dollari

Lunedì nero per NVIDIA: l'annuncio di DeepSeek, intelligenza artificiale cinese che sta spopolando in queste ore e ha già scalato la classifica dell'App Store (nel momento in cui scriviamo è seconda tra le app di produttività in Italia), potrebbe far perdere 300 miliardi di dollari all'azienda.

Attualmente, il titolo NVIDIA sta perdendo oltre il 16% in borsa, e le cose potrebbero perfino peggiorare. Sono diversi i motivi per cui DeepSeek ha seminato il panico tra le aziende, primo fra tutti il costo del modello: secondo l'azienda cinese per l'addestrato sono bastati solo 5,6 milioni di dollari, nulla in confronto agli altri 100 milioni necessari per addestrare ChatGPT.

Questi annunci hanno alimentato i timori che i modelli di IA possano iniziare a richiedere meno chip ed energia di quanto non facciano attualmente; un grande problema per NVIDIA, che è diventata la più grande azienda al mondo proprio grazie all'esplosione della domanda di chip ad alte prestazioni per l'addestramento di modelli IA. La posizione dell'azienda potrebbe essere messa fortemente a rischio da modelli come DeepSeek, che potrebbero essere addestrati su hardware meno potente e, di conseguenza, più economico.

L'analista di Raymond James, Srini Pajjuri, ha commentato: "Se le innovazioni di DeepSeek venissero adottate su larga scala, si potrebbe sostenere che i costi di addestramento dei modelli potrebbero diminuire notevolmente anche per gli hyperscaler statunitensi, sollevando dubbi sulla necessità di cluster da 1 milione di XPU/GPU come previsto da alcuni".

Diversi analisti hanno però messo in dubbio la veridicità delle informazioni sui costi di addestramento dell'IA cinese: Stacy Rasgon ha sottolineato che "non include tutti gli altri costi associati alla ricerca precedente e agli esperimenti su architetture, algoritmi o dati". Rasgon ritiene che l'annuncio di DeepSeek "non sia davvero degno dell'isteria che ha preso il sopravvento sul Twitterverse negli ultimi giorni".

Inoltre, le nuove strette sulle esportazioni approvati dal governo Biden prima dell'insediamento del neo presidente Trump potrebbero limitare la capacità di DeepSeek di addestrare nuovi modelli, vista l'impossibilità di importare i chip più potenti. Gli Stati Uniti stanno inoltre aumentando gli investimenti nella propria infrastruttura IA, cercando di mantenere il vantaggio competitivo nel settore. Forse modelli come DeepSeek potranno davvero ridefinire gli equilibri del settore IA, ma al momento è troppo presto per dirlo.