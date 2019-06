Configurare e ottimizzare Windows 10: Sistema

Come ottimizzare in Windows 10 le impostazioni di sistema con un file batch automatico.

La nostra precedente rassegna, incentrata su Programmi e funzionalità, ci ha permesso di aggiungere un altro importante tassello alla personalizzazione di Windows 10. Ma il Pannello di controllo, a cui appartiene la sopracitata categoria, ha ancora in serbo per noi altre piacevoli sorprese, come avremo peraltro modo di scoprire a breve.

Nel corso dell’appuntamento odierno, infatti, analizzeremo Sistema, una sezione politematica particolarmente ricca di utili e interessanti impostazioni: da quelle in grado di agire sugli effetti visivi, fino a quelle inerenti il ripristino o gli errori di sistema. Ecco a voi le più significative:

Start > Sistema Windows > Pannello di controllo > Sistema

Se volete cambiare il nome del computer o del gruppo di lavoro assegnati da Windows in fase d’installazione, cliccate su Cambia impostazioni e, all’interno di Proprietà del sistema , su Cambia… .

e, all’interno di , su . Per agire sugli effetti visivi di Windows, fate clic su Impostazioni di sistema avanzate > Impostazioni… (Prestazioni). Se avete ad esempio un PC entry level, o se siete degli utenti enthusiast, potreste trovare un buon compromesso tra aspetto e prestazioni selezionando Regola in modo da ottenere le prestazioni migliori , quindi abilitando le seguenti voci: Mostra anteprime anziché icone , Mostra contenuto della finestra durante l’operazione di trascinamento , Mostra ombreggiatura delle finestre , Smussa gli angoli dei caratteri dello schermo e, infine, Utilizza ombreggiatura per le etichette delle icone sul desktop .

> (Prestazioni). Se avete ad esempio un PC entry level, o se siete degli utenti enthusiast, potreste trovare un buon compromesso tra aspetto e prestazioni selezionando , quindi abilitando le seguenti voci: , , , e, infine, . Se desiderate intervenire sulle opzioni relative agli errori di sistema, cliccate su Impostazioni di sistema avanzate > Impostazioni… (Avvio e ripristino). Per impedire il riavvio automatico del PC in caso di errore, potreste ad esempio trovare utile togliere la spunta da Riavvia automaticamente . In più, se non siete interessati a consultare il registro eventi di sistema e le informazioni di debug, potreste fare lo stesso anche per Scrivi l’evento nel registro eventi di sistema , oltre che impostare il dump della memoria su (Nessuna) .

> (Avvio e ripristino). Per impedire il riavvio automatico del PC in caso di errore, potreste ad esempio trovare utile togliere la spunta da . In più, se non siete interessati a consultare il registro eventi di sistema e le informazioni di debug, potreste fare lo stesso anche per , oltre che impostare il dump della memoria su . Nel caso in cui non utilizziate Ripristino di configurazione di sistema, fate clic su Protezione sistema per verificare lo stato della protezione. Se questa risultasse attivata, cliccate su Configura… e selezionate Disattiva protezione sistema .

per verificare lo stato della protezione. Se questa risultasse attivata, cliccate su e selezionate . Se non utilizzate Assistenza remota, perché non ne sentite la necessità o perché preferite affidarvi a software di terze parti, potete disattivare l’omonima funzionalità cliccando su Impostazioni di connessione remota e togliendo la spunta da Consenti connessioni di Assistenza remota.

I comandi per il tuo file batch

E’ finalmente giunto il momento di svelarvi i comandi per il vostro file batch, coi quali potrete configurare le opzioni viste pocanzi in maniera completamente automatica. Perciò, dopo aver fatto un backup del sistema a scopo preventivo, aprite il Blocco note e, tra i seguenti blocchi di stringhe, copiate quelli che più si prestano alle vostre specifiche esigenze:

:: Start > Sistema Windows > Pannello di controllo > Sistema > Cambia impostazioni > Cambia… > Nome computer:

PowerShell Rename-Computer -NewName PC >NUL

:: Start > Sistema Windows > Pannello di controllo > Sistema > Cambia impostazioni > Cambia… > Gruppo di lavoro:

PowerShell Rename-Computer -WorkGroupName WORKGROUP >NUL

:: Start > Sistema Windows > Pannello di controllo > Sistema > Impostazioni di sistema avanzate > Impostazioni… (Prestazioni)

REG ADD “HKCU\Control Panel\Desktop” /v UserPreferencesMask /t REG_BINARY /d 9012078010000000 /f >NUL

REG ADD “HKCU\Control Panel\Desktop\WindowMetrics” /v MinAnimate /t REG_SZ /d 0 /f >NUL

REG ADD HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced /v ListviewAlphaSelect /t REG_DWORD /d 0 /f >NUL

REG ADD HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced /v TaskbarAnimations /t REG_DWORD /d 0 /f >NUL

REG ADD HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\VisualEffects /v VisualFXSetting /t REG_DWORD /d 3 /f >NUL

REG ADD HKCU\Software\Microsoft\Windows\DWM /v AlwaysHibernateThumbnails /t REG_DWORD /d 0 /f >NUL

REG ADD HKCU\Software\Microsoft\Windows\DWM /v EnableAeroPeek /t REG_DWORD /d 0 /f >NUL

:: Start > Sistema Windows > Pannello di controllo > Sistema > Impostazioni di sistema avanzate > Impostazioni… (Avvio e ripristino) > Scrivi l’evento nel registro eventi di sistema > Disattivato

REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CrashControl /v LogEvent /t REG_DWORD /d 0 /f >NUL

:: Start > Sistema Windows > Pannello di controllo > Sistema > Impostazioni di sistema avanzate > Impostazioni… (Avvio e ripristino) > Riavvia automaticamente > Disattivato

REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CrashControl /v AutoReboot /t REG_DWORD /d 0 /f >NUL

:: Start > Sistema Windows > Pannello di controllo > Sistema > Impostazioni di sistema avanzate > Impostazioni… (Avvio e ripristino) > Scrivi informazioni di debug > (Nessuna)

REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CrashControl /v CrashDumpEnabled /t REG_DWORD /d 0 /f >NUL

:: Start > Sistema Windows > Pannello di controllo > Sistema > Protezione sistema >

REG ADD “HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\SystemRestore” /v DisableSR /t REG_DWORD /d 1 /f >NUL

:: Start > Sistema Windows > Pannello di controllo > Sistema > Impostazioni di connessione remota > Consenti connessioni di Assistenza remota al computer > Disattivato

REG ADD “HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Remote Assistance” /v fAllowToGetHelp /t REG_DWORD /d 0 /f >NUL

Adesso vi basterà salvare il testo aggiungendo al nome del file l’estensione .cmd, ad esempio: Pannello_di_controllo_4.cmd.

Eseguite quindi il file come amministratore e, al termine delle operazioni, riavviate il vostro PC per rendere effettive le modifiche apportate.