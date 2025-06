Se siete alla ricerca di un monitor da gaming che offra prestazioni di alto livello a un prezzo irrisorio (meno di 110€), l'ASUS TUF Gaming VG249Q3R è una proposta da non lasciarsi sfuggire. Con uno schermo da 23,8 pollici e una risoluzione Full HD, questo monitor si presenta come un prodotto solido e versatile, ideale sia per il gaming che per l’uso quotidiano. La sua tecnologia WLED/Fast IPS garantisce colori vividi e angoli di visione ampi, assicurandovi un’esperienza visiva coinvolgente e nitida sotto ogni punto di vista.

ASUS TUF Gaming VG249Q3R, chi dovrebbe acquistarlo?

Dal punto di vista delle prestazioni, l’ASUS TUF Gaming VG249Q3R si distingue per un tempo di risposta rapidissimo di soli 1 ms (GTG) e un refresh rate di ben 180 Hz, caratteristiche che fanno la gioia degli appassionati di giochi competitivi, dove ogni millisecondo può fare la differenza. A tutto ciò si aggiunge la tecnologia FreeSync, che sincronizza la frequenza di aggiornamento del monitor con quella della scheda video, eliminando fastidiosi fenomeni di tearing e garantendo un gameplay fluido, anche nelle situazioni più concitate.

Un altro elemento che valorizza questo monitor è la funzione Shadow Boost, pensata per migliorare la visibilità nelle aree scure delle immagini senza compromettere le parti più luminose. Questa caratteristica vi consente di individuare nemici nascosti o dettagli importanti nelle scene scure, offrendo un vantaggio tattico decisivo durante le vostre partite. In pratica, ogni scena risulta bilanciata e più dettagliata, permettendovi di immergervi completamente nel gioco senza perdere nemmeno un particolare.

Il vero colpo di scena, però, è il prezzo: l’ASUS TUF Gaming VG249Q3R è disponibile su Amazon a soli 109 euro, un’offerta incredibile per un monitor con queste specifiche tecniche. Se volete aggiornare il vostro setup gaming con un prodotto affidabile, performante e dal costo contenuto, questa è senza dubbio l’occasione giusta.

Vedi offerta su Amazon