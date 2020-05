Continua la collaborazione tra Asus e Portrait Displays: ecco i monitor Calman Ready e Calman Verified

È da anni ormai che Asus offre ai professionisti monitor sviluppati in collaborazione con Portrait Displays. Quest’ultima è l’azienda che fornisce il software di calibrazione Calman, uno degli strumenti più utilizzati in ambiente professionale per la sua accuratezza del colore, che riesce a riprodurre a video una qualità naturale della gamma cromatica.

Asus e Portrtait Displays hanno annunciato oggi un’estensione dell’ormai consolidata partnership, per portare sui display ProArt della società taiwanese attraverso cinque nuovi monitor (ed altri programmati per il futuro), la qualità del software più utilizzato dai professionisti del colore di Hollywood grazie a due nuove certificazioni: Calman Ready e Calman Verified.

“Apprezziamo l’opportunità di collaborare con Portrait Displays e la sua impareggiabile tecnologia di calibrazione del colore Calman”, ha dichiarato Vincent Chiou, vicepresidente aziendale e direttore generale della ASUS Display Business Unit. “Questa alleanza consente ad ASUS di garantire che i prodotti ProArt Display soddisfino i più alti standard sia da subito che per un utilizzo a lungo termine. Gli schermi ProArt non solo garantiscono precisione e coerenza del colore, ma offrono anche soluzioni con tecnologia Calman integrata, garantendo ai creatori la migliore esperienza visiva in ogni situazione”.

Per chi ha le più alte esigenze di precisione e controllo del colore, a partire da giugno 2020 (per il mercato nordamericano) Asus proporrà tre monitor Calman Ready: il PA32UCX, il PA32UCX-PK ed il PA27UCX-K. I primi due avranno una diagonale da 32 pollici, mentre il terzo avrà una dimensione ridotta a 27 pollici. Questi monitor, come gli altri che entreranno a far parte dei Calman Ready, godranno dell’integrazione del software Calman direttamente su schermo. In questo modo sarà possibile calibrare i colori e salvare i profili direttamente sulla memoria integrata. Così sarà più semplice gestire i vari ambienti di lavoro, senza la necessità di avere un software o un PC dedicato alla calibrazione e al cambio del profilo: questi monitor infatti avranno un pulsante fisico che permetterà di interagire con i vari profili in maniera diretta, senza mai dover ripetere la calibrazione nel caso in cui il monitor venga collegato a un computer diverso. Si tratta quindi delle soluzioni di fascia più alta indirizzate a chi necessita di sviluppare un’esperienza visiva senza imperfezioni.

Per fotografi, videografi e designer 3D, Asus già da questo mese (sempre per il mercato nordamericano) propone due soluzioni, il PA248QV ed il PA278QV con certificazione Calman Verified, il primo con pannello da 24 pollici, il secondo invece con pannello da 27 pollici. In questo caso i monitor che ottengono tale certificazione devono rispettare gli standard Calman per quanto concerne luminosità, temperatura del colore, comunicazione DDC/CI ed una accuratezza DeltaE < 2, il marchio di garanzia Calman. Questi monitor offriranno uno strumento calibrato di fabbrica che consente di eseguire lavori creativi, dalla fotografia al montaggio video, già da subito senza la necessità di calibrare manualmente il pannello. Tutti i monitor appartenenti a questo programma riporteranno un bollino e un rapporto Calman sul pannello all’interno di ogni scatola.

Eric Brumm, presidente e CEO di Portrait Displays, ha dichiarato: “Portrait Display è orgogliosa di continuare la sua solida collaborazione con Asus e ha il piacere di presentare le soluzioni integrate Calman Verified e Calman Ready nei display Asus ProArt . I professionisti possono utilizzare con sicurezza i display Asus con la consapevolezza che i loro dispositivi funzionano ai massimi livelli e con la massima accuratezza del colore. Non vediamo l’ora di progredire nel futuro del colore e di offrire un’esperienza visiva superiore insieme ai nostri partner. ” Attualmente Asus non ha ancora comunicato la data di lancio, né la disponibilità per l’Italia.