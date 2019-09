Cooler Master GS750: hub USB, stand per cuffie e caricatore wireless all-in-one

Arriva in Italia il nuovo stand per cuffie Cooler Master GS750. Questo prodotto è ben più di un semplice stand, infatti è anche un hub USB e un base per la ricarica wireless.

Cooler Master ha annunciato l’arrivo in Italia di GS750, un hub USB che è anche uno stand per cuffie e un caricatore wireless. Dal design minimale e abbastanza compatto, lo stand è costruito in robusto alluminio, la base è in plastica di buona fattura con texture satinata mentre la parte inferiore è, ovviamente gommata per garantire buon grip sulla superficie su cui lo si andrà a poggiare. Questo prodotto assolve a funzioni basilari, ma senza dubbio utili, quali fornire porte USB aggiuntive e facilmente raggiungibili sulla propria scrivania, rappresentare una comoda sistemazione per le cuffie e svolgere il compito di base di ricarica wireless Qi per tutti i dispositivi dotati di questa funzione (dagli smartphone, ad alcuni mouse, fino ad alcuni wearable). Lungo il perimetro della base corre una sottile striscia LED che garantisce una leggera illuminazione poco invasiva e completamente configurabile tramite software così come per tutte le altre periferiche Cooler Master compatibili con tale funzione. Oltre alle due porte USB 3.0 (una per lato) è presente anche un connettore jack audio che, grazie all’hardware abbinato, è in grado di fornire un suono audio surround 7.1 digitale su qualsiasi auricolare analogico da 3,5 mm. Il GS750 è già disponibile a un prezzo consigliato al pubblico di 96 euro IVA inclusa.