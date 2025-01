Cooler Master lancia MasterLiquid Core II: il raffreddamento a liquido del futuro

Cooler Master, uno dei leader mondiale nel settore dei componenti per PC e periferiche da gaming, ha presentato la nuova serie di sistemi di raffreddamento a liquido MasterLiquid Core II, un prodotto che punta a ridefinire gli standard del settore grazie a prestazioni elevate, design accattivante e facilità di installazione.

La serie MasterLiquid Core II, disponibile nelle versioni da 120mm, 240mm e 360mm, si distingue per una serie di migliorie tecnologiche progettate per supportare le configurazioni PC di nuova generazione. Il cuore del sistema è rappresentato dalla pompa a doppia camera G9R aggiornata, che offre un raffreddamento più efficiente e silenzioso rispetto alle generazioni precedenti.

Inoltre, la compatibilità universale con i più recenti socket CPU Intel e AMD, incluso l'Intel LGA 1851, rende la serie adatta a qualsiasi configurazione attuale e futura. La copertura della pompa, arricchita da un effetto specchio infinito, aggiunge un tocco estetico unico, perfetto per gli appassionati che curano ogni dettaglio del proprio setup.

Le caratteristiche principali della serie MasterLiquid Core II sono le seguenti:

Pompa G9R a doppia camera : garantisce un’efficienza termica superiore e un funzionamento ultra-silenzioso.

: garantisce un’efficienza termica superiore e un funzionamento ultra-silenzioso. Ventole riprogettate : ottimizzano il flusso d’aria, assicurando prestazioni elevate e un design distintivo.

: ottimizzano il flusso d’aria, assicurando prestazioni elevate e un design distintivo. Installazione semplificata : grazie a ventole preinstallate, sistema di montaggio rapido e tubi da 400mm, la configurazione risulta intuitiva e versatile.

: grazie a ventole preinstallate, sistema di montaggio rapido e tubi da 400mm, la configurazione risulta intuitiva e versatile. Pasta termica Cryo-Fuze: inclusa per una conduttività termica di alto livello.

La serie comprende tre varianti principali:

MasterLiquid 360 Core II e 360 Core II White : ideali per configurazioni ad alte prestazioni, con tre ventole da 120mm.

e : ideali per configurazioni ad alte prestazioni, con tre ventole da 120mm. MasterLiquid 240 Core II e 240 Core II White : soluzione bilanciata con due ventole da 120mm.

e : soluzione bilanciata con due ventole da 120mm. MasterLiquid 120 Core II: opzione compatta per build di piccole dimensioni.

I nuovi sistemi di raffreddamento (che potete visionare nel dettaglio in questo video) saranno disponibili a partire dalla primavera 2025 sulla piattaforma Direct-to-Consumer di Cooler Master e presso rivenditori selezionati in Italia. I prezzi partono da 84€ per la versione da 240mm e 105€ per quella da 360mm.

Con la serie MasterLiquid Core II, Cooler Master conferma la sua leadership nel settore, offrendo una combinazione di tecnologia avanzata, design moderno e soluzioni pensate per gli appassionati e i professionisti del mondo PC.