Cooler Master presenta al CES V Platinum e XG Gold Advanced, nuovi alimentatori per videogiocatori e non solo

Cooler Master ha presentato al CES V Platinum e XG Gold Advanced, due nuove serie di alimentatori dedicati a giocatori, creatori di contenuti e overclocker.

Per quanto riguarda V Platinum, parliamo di alimentatori completamente modulari di fascia alta da 850, 1000 e 1300 Watt con certificazione 80 Plus Platinum. A seconda che serva più efficienza oppure più stabilità, tramite uno switch posto vicino ai connettori è possibile passare dalla configurazione single rail a quella multi rail e viceversa. È presente anche un modulo TRM per la regolazione termica in grado di regolare la ventola in base alla temperatura e ottimizzato per mantenere sempre fresco l’alimentatore, pur mantenendo basso il rumore.

XG Gold Advanced è una linea che include invece PSU completamente modulari da 550, 650 e 750 Watt, certificati 80 Plus Gold. Questi alimentatori integrano un pannello led che mostra carico, temperature e velocità della ventola in tempo reale. La ventola da 135 mm è equipaggiata di RGB ed è pienamente compatibile con Aura Sync.

Per quanto riguarda disponibilità e prezzo, i V Platinum saranno venduti a partire da marzo a un prezzo che va dai 199 ai 299 dollari, mentre gli XG Gold Advanced saranno disponibili da maggio a prezzi ancora da definire.