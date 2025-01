Copilot fa lievitare i prezzi di Microsoft 365

Microsoft ha annunciato un aumento dei prezzi per i piani Microsoft 365 Personal e Family, che ora, oltre a chiamarsi Microsoft 365 Copilot visto che includeranno il servizio di intelligenza artificiale, costeranno agli utenti il 43% in più. Il costo mensile passerà da $6.99 a $9.99, mentre quello annuale da $69.99 a $99.99.

Questa mossa segna un importante cambiamento nella strategia di Microsoft, che punta ad integrare l'IA nei suoi prodotti di punta per la produttività personale. L'azienda ha dichiarato che "il nostro piano è sempre stato rendere Copilot nelle app Microsoft 365 più accessibile a un pubblico più ampio e a un ottimo prezzo".

Microsoft punta sull'IA per aumentare il valore dei suoi abbonamenti, ma renderla obbligatoria potrebbe non essere una buona idea.

Per gli utenti che non desiderano utilizzare l'IA, Microsoft ha introdotto nuovi piani "Basic", "Personal Classic" e "Family Classic", che saranno sprovvisti di Copilot e di altre funzionalità legate all'IA. Tuttavia, questi piani saranno disponibili "per un tempo limitato", suggerendo una transizione graduale verso l'adozione diffusa dell'AI.

Gli abbonati ai piani Personal e Family riceveranno 15 crediti IA al mese per utilizzare Copilot con le applicazioni Office 365 e altri software dell'azienda quali Designer, Paint, Photos e Notepad su Windows 11. Per un uso illimitato di Copilot sarà necessario sottoscrivere l'upgrade a Copilot Pro, il cui prezzo si sommerà a quello dell'abbonamento a Microsoft 365.

In Italia non sappiamo ancora quando entrerà in vigore questo cambiamento, ma vi consigliamo di recuperare un abbonamento annuale a buon prezzo in modo da non ritrovarvi sorprese indesiderate se non siete interessati ai servizi di intelligenza artificiale targati Microsoft.

L'azienda ha sottolineato che l'utilizzo di Copilot non comporterà la cessione di dati personali per l'addestramento del modello IA. Secondo Microsoft, i dati degli utenti verranno utilizzati solo temporaneamente come input quando richiesto.

Per gli attuali abbonati a Microsoft 365 Personal e Family, l'aumento di prezzo entrerà in vigore solo al momento del rinnovo del piano. Avranno inoltre la possibilità di passare ai piani "Classic" o "Basic" senza IA se lo desiderano.

Questa mossa di Microsoft, che di fatto imporrà in futuro l'uso dell'IA, aumentando il prezzo di uno dei suoi servizi più utilizzati, ha generato parecchio malcontento in una vasta base di clienti esistenti. L'introduzione di livelli senza IA, al di sotto dei principali piani Personal e Family, è stata vista inizialmente come un compromesso positivo ma il fatto che questi piani verranno rimossi i futuro non ha trovato il favore di quell'utenza che non è interessata all'intelligenza artificiale.

Resta da vedere come reagiranno gli utenti a questo cambiamento nei prossimi mesi/anni e se l'aggiunta di Copilot sarà percepita come un valore aggiunto sufficiente a giustificare l'aumento di prezzo anche in quei clienti che, attualmente, faranno un downgrade del proprio abbonamento per non spendere di più in servizi non richiesti.