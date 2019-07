Corsair annuncia l’acquisizione di Origin PC

Corsair ha confermato l'acquisizione dell'azienda statunitense Origin PC, nota per la creazione di soluzioni da gaming personalizzate e preassemblate.

Attraverso un comunicato stampa, Corsair ha confermato i rumor circolati nei giorni scorsi annunciando l’acquisizione di Origin PC, azienda statunitense nota per la creazione di soluzioni da gaming personalizzate. Con questa mossa Corsair vuole espandere il suo pubblico, strizzando l’occhio a chi desidera un PC da gaming ad alte prestazioni senza preoccuparsi dell’assemblaggio.

“Con il mercato dei PC da gioco che continua ad espandersi e un numero crescente di giocatori che passa da console a PC, volevamo fare di più per accontentare i clienti del Nord America che preferiscono acquistare, piuttosto che assemblare, il loro sistema”, ha affermato Andy Paul, fondatore e CEO di Corsair.

“Siamo entusiasti di unire i nostri sforzi con l’esperienza di Origin PC nei sistemi da gioco personalizzati, la forza di Corsair nell’hardware per PC ad alte prestazioni e l’ecosistema software iCUE per creare nuove esperienze di gioco di livello mondiale per i PC gamers”, ha concluso.

“Corsair è un partner fantastico per Origin PC, noto per la creazione di prodotti di qualità e ad alte prestazioni che si allineano perfettamente con la nostra filosofia”, ha affermato Kevin Wasielewski, CEO di Origin PC. “Con una gamma completa di prodotti per PC enthusiast, Origin PC e Corsair si trovano in una posizione ideale per creare nuovi incredibili sistemi in grado di rendere l’esperienza con i PC da gioco personalizzati migliore che mai”.

Nell’immediato non ci saranno grandi stravolgimenti: Corsair continuerà a offrire la propria gamma di sistemi tra cui Vengeance PC, Corsair One e Corsair One Pro, mentre Origin PC rimarrà un marchio separato e continuerà a operare dai suoi uffici di Miami, in Florida. L’assistenza e la garanzia sui PC Origin già acquistati continueranno a essere forniti dal team di assistenza clienti di Origin PC.