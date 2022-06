Tramite un comunicato stampa, oggi il noto produttore Corsair ha presentato la versione optomeccanica della sua apprezzata tastiera gaming K70 RGB TKL. La periferica presenta un design tenkeyless, apprezzato dagli appassionati di eSport, e un elegante telaio in alluminio, mentre la digitazione è affidata agli switch opto-meccanici Corsair OPX per la massima precisione e responsività.

Gli switch opto-meccanici Corsair OPX vantano una distanza di attuazione di appena 1 mm, permettendo di registrare istantaneamente qualsiasi input, e ogni switch è garantito per 150 milioni di battute, mentre i keycap in resistente policarbonato, accoppiati al telaio di alluminio, forniscono un’elevata resistenza.

Corsair K70 RGB TKL è una vera e propria tastiera gaming professionale, che può far affidamento sulla tecnologia Corsair AXON Hyper-Processing per l’hyper-polling a 8.000 Hz registrando la pressione dei tasti 8 volte più velocemente rispetto alle tastiere gaming standard. In conformità con le precise linee guida dei tornei eSport, uno switch posizionato sul retro della tastiera consente di bloccare istantaneamente la retroilluminazione in un colore statico e di disabilitare le macro, preparandovi istantaneamente alla prossima sfida.

Photo Credit: Corsair

Photo Credit: Corsair

Ovviamente, non poteva mancare la retroilluminazione RGB per singolo tasto personalizzabile tramite il software Corsair iCUE, i tasti multimediali dedicati con rotella di regolazione del volume in alluminio e una memoria integrata per salvare fino a 50 profili personalizzati.

La tastiera gaming opto-meccanica Corsair K70 RGB TKL Champion Series è già disponibile presso la rete di rivenditori e distributori autorizzati Corsair. presente in tutto il mondo. Infine, il prodotto è coperto da una garanzia di due anni ed è supportata dall’assistenza clienti e dal supporto tecnico dell’azienda.