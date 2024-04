Prezzo quasi DIMEZZATO per la tastiera Logitech G512 Carbon (-42%)

La tastiera gaming Logitech G512 Carbon si distingue per le sue funzionalità avanzate, tra cui l'illuminazione LIGHTSYNC RGB, che permette di personalizzare la retroilluminazione di ogni tasto e di scegliere tra un ampio spettro di circa 16,8 milioni di colori. Inoltre, è dotata di switch meccanici e di una robusta copertura superiore in alluminio di livello aeronautico. Altre caratteristiche includono comodi controlli multimediali e una porta passthrough USB per facilitare la connessione di altri dispositivi. Oggi, grazie a un super sconto Amazon del 42% potete acquistarla per 104,99€ anziché 181€.

Logitech G512 Carbon, chi dovrebbe acquistarla?

Logitech G512 Carbon è una tastiera gaming pensata per gli appassionati di videogiochi che ricercano un’esperienza di gioco migliorata e personalizzabile. Gli switch meccanici GX Brown offrono un feedback tattile distinto, ideale per chi predilige una risposta immediata dai propri comandi. Questo aspetto è particolarmente apprezzato dai giocatori che necessitano di precisione e velocità nelle sessioni di gioco più intense. L'imponente personalizzazione dell'illuminazione LIGHTSYNC RGB, che permette di scegliere tra circa 16,8 milioni di colori, soddisfa non solo le esigenze funzionali ma aggiunge anche un tocco estetico al setup di gioco.

La struttura in lega di alluminio di livello aeronautico garantisce durevolezza e resistenza, rendendola un investimento a lungo termine per la postazione di gioco. Il passthrough USB si rivela essenziale per coloro che desiderano collegare facilmente altri dispositivi senza compromettere l'organizzazione del proprio spazio. Inoltre, il software Logitech G HUB arricchisce l'esperienza d'uso, consentendo una programmazione avanzata di illuminazione, modalità di gioco e macro, una caratteristica che viene incontro alle necessità dei gamer più esigenti. Con un prezzo di 104,99€, il Logitech G512 Carbon rappresenta una soluzione eccellente per chi cerca un miglioramento concreto nelle proprie esperienze di gioco.

La tastiera Logitech G512 Carbon rappresenta un'ottima soluzione per gli appassionati di gaming che cercano una tastiera meccanica affidabile, personalizzabile e costruita per durare. La combinazione di specifiche tecniche avanzate e la possibilità di personalizzazione la rendono un acquisto consigliato per migliorare l'esperienza di gioco e l'efficienza nel controllo. Oggi, grazie a uno sconto Amazon del 42% potete acquistarla per 104,99€ invece che al prezzo originale di 181€.

