Corsair porta al Computex il successore dell'Obsidian 1000D e tante altre novità

Le nuove postazioni sim racing non sono l’unica novità Corsair al Computex 2024: la famosa azienda ha aggiornato la propria lineup dedicata agli appassionati di hardware con nuovi dissipatori, case, ventole e alimentatori, proponendo diverse soluzioni decisamente interessanti sia per chi vuole le massime prestazioni, sia per chi è innamorato dei LED RGB.

I nuovi AIO sono ancora più belli, e con nomi più semplici

I nuovi dissipatori AIO iCUE Link Titan portano una ventata di novità, a partire dal nome, ora più semplice: niente più H100 e H150, ma Titan 240 e Titan 360, in modo da riconoscere immediatamente le dimensioni del radiatore.

Altra chicca è la nuova pompa FlowDrive, progettata internamente da Corsair, con un nuovo motore trifase, un nuovo impeller e una piastra di contatto rinnovata e migliorata. I nuovi radiatori sono equipaggiati con ventole RX RGB, mentre sulla pompa sono state introdotte i nuovi moduli CapSwap.

Immagine 1 di 7

Immagine 2 di 7

Immagine 3 di 7

Immagine 4 di 7

Immagine 5 di 7

Immagine 6 di 7

Immagine 7 di 7

Si tratta di moduli compatibili con tutti i dissipatori iCUE Link, che permettono di personalizzare sia l’estetica che le funzionalità: oltre al classico LCD e al modulo “base”, con illuminazione RGB e logo Corsair al centro, ci sono il nuovo modulo Groove (che ai più attenti ricorderà il logo di EKWB) e quello con ventola di raffreddamento, che permette di abbassare le temperature di VRM, memorie RAM e SSD mantenendo un’ottima silenziosità.

Mini ITX più potenti che mai con il nuovo alimentatore SFX SF1000

Novità anche lato alimentatori, con i nuovi SF850 e SF1000 compatibili con lo standard ATX 3.1 e certificati 80 PLUS Platinum. L’uso di connettori Micro-Fit Type 5, più piccoli dei precedenti, migliora la gestione dei cavi e aumentano anche il numero di connessioni disponibili.

Finalmente un successore dell’Obsidian 1000D

L’Obsidian 1000D è uno dei case più apprezzati di sempre, complice anche la sua capacità di ospitare praticamente qualsiasi build. Corsair ha raccolto tutte le novità ingegneristiche e tecnologiche degli ultimi anni nel suo successore, il nuovo 9000D, capace di soddisfare anche i builder più esigenti (oltre che i modder).

All’interno può ospitare due sistemi, uno standard ATX e un mini ITX, supporta radiatori praticamente di ogni dimensione, una quantità enorme di ventole (solo sulla parte frontale se ne possono installare otto) e permette davvero a chiunque di sbizzarrirsi con la fantasia: vi basta guardare il sistema creato da Corsair, con 4 loop di raffreddamento indipendenti, per capire le potenzialità di questo case.

Immagine 1 di 10

Immagine 2 di 10

Immagine 3 di 10

Immagine 4 di 10

Immagine 5 di 10

Immagine 6 di 10

Immagine 7 di 10

Immagine 8 di 10

Immagine 9 di 10

Immagine 10 di 10

Il nuovo 3500X è perfetto per chi invece sta con i piedi per terra e vuole una soluzione concreta, economica ma funzionale e bella da vedere. Ha una doppia paratia in vetro, una feritoia laterale per non pregiudicare il flusso d’aria che supporta anche radiatori da 360mm e permette di installare anche le schede grafiche più grandi.

Immagine 1 di 4

Immagine 2 di 4

Immagine 3 di 4

Immagine 4 di 4

Nuove ventole per tutti i gusti

Le nuove ventole LX RGB e RX MAX espandono l’ecosistema iCUE Link con proposte adatte a tutti: le LX RGB che migliorano ulteriormente la luminosità dei LED RGB, pur concentrandoli unicamente su un lato della ventola. L’illuminazione è più uniforme, i singoli LED si notano meno e l’effetto complessivo è ancora più piacevole.

Le RX MAX sono invece dedicate a chi punta soprattutto sulle prestazioni, grazie a un frame ancora più sottile, uno spessore di 30mm e pale più grandi, che migliorano il flusso d’aria. A detta di Corsair si tratta delle migliori ventole da 30 mm sul mercato, vedremo se sarà effettivamente così.

Anche le nuove ventole RS debuttano in versione classica da 25mm o Max da 30mm, e sono disponibili con e senza LED RGB. Non sono compatibili con iCUE Link ma si controllano in maniera standard, collegandole alla scheda madre; possono essere collegate a cascata tra loro, per una gestione più semplice dei cavi.