I nuovi kit RAM Corsair WS sono perfetti per le vostre workstation

Corsair ha annunciato una nuova serie di kit di memoria WS DDR5 RDIMM, dedicati alle workstation moderne che sfruttano il nuovo standard di memoria DDR5. Si tratta di memorie progettate per la massima affidabilità, un elemento essenziale quando si tratta di workstation, e garantiscono la massima compatibilità con i processori Intel Xeon e AMD Ryzen Threadripper 7000 di ultima generazione.

Questi innovativi kit di memoria vantano capacità fino a 256 GB, risultando così perfetti anche per le applicazioni che richiedono grandi quantità di memoria, come editing, rendering e intelligenza artificiale. I moduli rispondono alle specifiche JEDEC, offrendo frequenza e latenza migliorate per le massime prestazioni. Non manca il supporto agli standard Intel XMP 3.0 e AMD EXPO, che permettono agli utenti Intel e AMD di massimizzare le prestazioni con un solo clic nel BIOS.

Questi nuovi moduli DDR5 RDIMM supportano l'Error Correction Code (ECC), che permette la rilevazione e correzione in tempo reale degli errori, garantendo così un flusso di lavoro costante ed affidabile, ideale per i professionisti che contano su un funzionamento ininterrotto e sicuro.

I kit sono disponibili in diversi assortimenti di capacità, dai quelli da 64 GB fino a quelli da 256 GB ad alta velocità. I chip vengono raffreddati adeguatamente dalla presenza di uno strato in PGS, che dissipa efficacemente il calore generato anche durante i carichi di lavoro più impegnativi.

Disponibilità e prezzi

I nuovi kit di memoria Corsair WS DDR5 RDIMM sono disponibili per l'acquisto sullo store online CORSAIR e presso i principali distributori, con prezzi a partire da 509,99€ per un kit 64GB a 6400 MT/s CL32.