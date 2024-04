Sfrutta la Gaming Week per passare a RAM Corsair DDR5 (-22%)

Durante l'Amazon Gaming Week, gli amanti del gaming e dell'hardware in generale hanno l'opportunità di potenziare il proprio PC grazie a fantastiche offerte. Tra le promozioni più allettanti, spiccano le memorie RAM Corsair Vengeance CL30. Questo set da 32GB (2x16) è attualmente disponibile a soli 129,99€ invece di 166,28€. Parliamo di RAM DDR5 ad alte prestazioni che non solo migliorano le prestazioni del sistema, ma sono anche compatibili con iCUE, permettendo una gestione avanzata e personalizzata dell'illuminazione e delle performance.

Corsair Vengeance CL30, chi dovrebbe acquistarle?

Le Corsair Vengeance CL30 sono ideali per coloro che vogliono spingere al massimo le prestazioni del proprio sistema di elaborazione. Se siete appassionati di gaming, professionisti del rendering video o semplicemente desiderate una workstation veloce e affidabile, queste memorie DDR5 vi aiuteranno a raggiungere nuovi livelli di performance.

Con una capacità di 32GB (2x16GB) e una frequenza di 6000 MHz, sono perfette per quelli che richiedono velocità e capacità elevate per gestire applicazioni e giochi pesanti senza compromessi. La compatibilità con l'AMD EXPO e la facilità di overclocking rendono le Corsair Vengeance CL30 una scelta eccellente anche per gli utenti che desiderano personalizzare le proprie prestazioni in modo semplice e efficace, adattando il sistema alle proprie esigenze specifiche.

Il valore aggiunto di questo prodotto viene dalla sua integrazione con il software Corsair iCUE, che consente una gestione avanzata del sistema in termini di frequenza, tensione e profili personalizzati. Questo aspetto rende queste RAM particolarmente adatte a coloro che non si accontentano delle impostazioni di fabbrica e cercano una personalizzazione profonda del proprio hardware.

