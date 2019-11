Corsair T3 Rush, una nuova sedia gaming per chi vuole giocare comodo

T3 Rush è la nuova sedia gaming targata Corsair, in vendita dalle prossime settimane anche in Italia ma già rintracciabile negli Stati Uniti a 299 dollari. Tre le colorazioni disponibili.

Corsair ha presentato una nuova sedia gaming di fascia alta, la T3 Rush. Questo prodotto ergonomico è fabbricato con un tessuto morbido traspirante, è dotato di braccioli e schienale 4D regolabili e un solido telaio in acciaio. Disponibile in 3 colori, arriva sul mercato a un prezzo non ancora noto, anche se in alcuni negozi statunitensi è disponibile a 299 dollari.

La T3 Rush, come la T1 Race e la T2 Road Warrior prima, presenta un design ispirato agli sport motoristici professionali. T3 Rush è la prima sedia gaming di Corsair ad avere una finitura esterna in tessuto morbido, in grado di trattenere una quantità minima di calore e garantire sessioni di gioco comode e fresche.

Un cuscino cervicale imbottito regolabile e il supporto lombare in memory foam, entrambi rivestiti in microfibra, sostengono il collo e la schiena.

I braccioli 4D della T3 Rush possono essere regolati in qualsiasi direzione, mentre lo schienale del sedile è reclinabile tra 10° e 180°. Non manca un pistone che permette di regolare il sedile fino a un’altezza di 100 mm.

Un set di cinque rotelle da 65 mm permette un movimento agevole sulla maggior parte delle superfici, offrendo al contempo la possibilità di per fermarti in una determinata posizione a seconda delle necessità.