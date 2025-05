Così QNAP rivoluziona i NAS, tutte le novità dal Tech Summit 2025

QNAP ha aperto le danze del suo evento fieristico indipendente, il Tech Summit 2025, che si terrà da oggi 21 maggio al 23 maggio presso il POPOP Taipei. L'evento, strategicamente posizionato in concomitanza con il rinomato COMPUTEX 2025, è un'occasione privilegiata per presentare le più recenti e rivoluzionarie innovazioni dell'azienda nei settori dello storage enterprise, del networking, della sorveglianza e dell'intelligenza artificiale (AI). QNAP si propone di delineare una visione lungimirante per le infrastrutture dati moderne, rispondendo alle crescenti esigenze di un mondo sempre più digitalizzato e guidato dall'AI.

Jack Liu, General Manager di QNAP, ha sottolineato l'impatto trasformativo dell'AI generativa e della digitalizzazione sui modelli di business attuali.

"L'AI generativa e la trasformazione digitale stanno rivoluzionando il modo in cui le aziende operano", ha dichiarato Liu. "I dati non sono più solo una risorsa, ma il fondamento dell'innovazione e del processo decisionale. Grazie alle capacità integrate di ricerca e sviluppo software e hardware, QNAP sta guidando l'evoluzione dello storage e del networking aziendale per aiutare le organizzazioni a costruire piattaforme dati sicure, scalabili e ad alte prestazioni. Al QNAP Tech Summit, puntiamo a collaborare con i partner di tutto il mondo per esplorare il prossimo decennio dell'architettura IT smart”.

La garanzia della continuità dei servizi è un pilastro fondamentale per ogni azienda. QNAP ha presentato soluzioni complete di alta disponibilità (HA) che integrano storage e networking per minimizzare i rischi di downtime e rafforzare le infrastrutture critiche. Tra queste, spicca la possibilità di implementare il NAS QuTS hero in un cluster HA a doppio nodo, garantendo l'integrità dei dati ZFS e zero perdite di dati. È stato inoltre protagonista il nuovo NAS ES1686dc R2 con doppio controller attivo-attivo, progettato per offrire failover ad alte prestazioni con un RPO (Recovery Point Objective) minimo e una capacità scalabile a livello di Petabyte, ideale per settori esigenti come quello finanziario, manifatturiero e sanitario.

Per implementazioni su larga scala, QNAP ha proposto soluzioni NAS scale-out che assicurano espansione fluida, scalabilità delle prestazioni e robusta tolleranza ai guasti, supportate da servizi di consulenza pre-vendita e assistenza all'implementazione. L'abbinamento con gli switch L3 Lite di QNAP, che supportano MC-LAG (Multi-Chassis Link Aggregation Group), permetterà di creare reti dorsali ridondanti per l'HA sia dello storage che della rete.

Con l'aumento esponenziale dei volumi di dati e delle minacce informatiche, QNAP risponde con soluzioni di storage e backup di livello enterprise, cruciali per la difesa da ransomware, errori umani e manomissione dei dati. È stata introdotta la nuova piattaforma cloud Hybrid Backup Center, pensata per centralizzare le operazioni di backup e ripristino su distribuzioni di NAS multi-sito, con l'obiettivo di ridurre le spese IT e migliorare l'efficienza complessiva del backup.

Ha fatto il suo debutto anche l'atteso myQNAPcloud One, una soluzione di cloud storage unificata basata su abbonamento che combina storage file e ad oggetti in un unico piano. Questa soluzione supporta l'immutabilità dei dati, l'allocazione flessibile delle risorse e garantisce zero costi di trasferimento o di richiesta API, semplificando il deployment e assicurando trasparenza nei costi.

L'evoluzione della gestione della conoscenza, spinta dall'AI generativa e dai modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), vede QNAP in prima linea nell'integrare la ricerca RAG (Retrieval-Augmented Generation) negli ambienti NAS privati. Grazie alla compatibilità con le API di OpenAI, Google Gemini e Microsoft Azure OpenAI, QNAP abilita una scoperta rapida e accurata delle conoscenze aziendali attraverso funzionalità di ricerca smart basate su NAS. Per supportare i carichi di lavoro AI in transizione dal cloud all'edge, QNAP ha presentato la soluzione Edge AI Storage Server. Questa, grazie al supporto per macchine virtuali, al passthrough GPU e all'efficiente allocazione delle risorse su più sistemi operativi, consentirà agli utenti di implementare modelli open-source come LLaMA, DeepSeek, Qwen e Phi-4, e di integrare piattaforme di gestione LLM per lo sviluppo di applicazioni AI interne.

QNAP continua anche a fornire soluzioni per team creativi e studi che necessitano di prestazioni elevate. Le ultime soluzioni di espansione di rete e storage basate su USB 4 permetteranno ai creativi di connettere facilmente reti 10GbE e storage ad alta velocità. In combinazione con il NAS TVS-AIh1688ATX con Thunderbolt 5 e la soluzione di rete 100GbE, QNAP offre ora un'infrastruttura a larghezza di banda ultra elevata per flussi di lavoro di editing e rendering video. La tecnologia di tiering automatico FileTiers gestirà intelligentemente i dati su NAS locali, JBOD esterni e myQNAPcloud Storage, ottimizzando prestazioni e costi.

Immagine 1 di 2

Immagine 2 di 2

QNAP QuWAN SD-WAN integra una VPN mesh automatizzata e un'architettura Zero Trust, semplificando la connettività multi-sito. AMIZcloud, la piattaforma di gestione cloud centralizzata, consente anche alle piccole imprese di monitorare e gestire facilmente NAS e switch distribuiti. Per rispondere alle crescenti preoccupazioni sulla sicurezza, QNAP ha presentato ADRA NDR (Network Detection and Response), una soluzione dotata di ispezione approfondita dei pacchetti (DPI) e rilevamento delle anomalie per identificare le minacce in tempo reale, cruciale per una strategia di sicurezza Zero Trust.

L'azienda ha presentato un'infrastruttura di videosorveglianza flessibile, integrando lo storage con il VMS (Video Management System). Come partner tecnologico di Network Optix, i NAS QNAP integrano lo storage video e la piattaforma di hosting per Nx Witness VMS. Il nuovo TVR-AI200 offrirà analisi video AI integrate e configurazione offline rapida. Infine, il servizio di videosorveglianza QVR migliorato semplificherà la gestione video attraverso un'architettura unificata.