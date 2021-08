Costruire chip in casa? Da oggi non è più impossibile

La costruzione di chip per computer è senza ombra di dubbio ad oggi una delle operazioni più complesse da realizzare. Fino ad oggi, nessuno era mai riuscito in qualche modo a costruire dei chip “fatti in casa”, ma a realizzare quest’impresa ci ha pensato Sam Zeloof, che ha pubblicato sul suo canale YouTube un video in cui mostra come ha costruito un circuito integrato fatto in casa dotato di 1200 transistor, il tutto utilizzando le stesse tecniche usate da Intel per le sue prime CPU negli anni ’70.

Zeloof non è nuovo a operazioni di questo genere, visto che ha iniziato a costruire il suo primo chip, chiamato Z1, nel 2018 utilizzando un processo produttivo PMOS a 5 micron. Zeloof ha iniziato a lavorare al progetto durante il liceo, acquisendo man mano le competenze e in seguito i macchinari necessari alla realizzazione di chip home made.

Il nuovo chip creato prende il nome di Z2 e rappresenta una notevole evoluzione del suo predecessore, che era dotato solamente di 6 transistor. Passando da un processo con gate in metallo a un processo con gate in silicio policristallino, è stato in grado di ridurre l’ingresso di tensione richiesto dal chip da 10 V a solo 1 V, riducendo significativamente il consumo di energia e quindi aumentando considerevolmente l’efficienza.

Per avere un confronto e renderci conto dell’impresa messa in atto da Zeloof, l’Intel 4004 era dotato di 2200 transistor. Negli anni ’70 un’operazione del genere richiese il lavoro di un’intera azienda, mentre oggi una sola persona è riuscita a svolgerla tra le mura di casa. Ovviamente il tasso di rendimento non è dei migliori, ma è prevedibile visto che si parla pur sempre di un laboratorio casalingo; dei dodici Z2 costruiti, solamente uno risulta essere funzionante al 100% delle sue possibilità, mentre il resto dei chip prodotti ha solamente l’80% della funzionalità.