Costruisce l'auto-clicker definitivo usando i LEGO, guardate che roba! (video)

Forse stanco di dover farmare su qualche gioco online, lo Youtuber Lucas-Dynamics ha deciso di cimentarsi in una sfida non da poco: costruire l'autoclicker più veloce al mondo. Il progetto è costruito usando dei pezzi LEGO Technic e un Raspberry Pi, quindi è facilmente riproducibile, sempre che vogliate cimentarvi in una cosa del genere e siate pronti a dire addio al vostro mouse, visto che potrebbe venire distrutto.

Lo Youtuber ha usato il sito CPStest.org per misurare la velocità di clic. Il sito fornisce una stima della velocità di clic medi attraverso un test basato sui clic effettuati dentro un quadrato virtuale. Il record precedente di 37 clic per secondo (CPS) è sembrato subito un obiettivo ambizioso, ma non irraggiungibile.

Inizialmente, i risultati ottenuti non erano all'altezza delle aspettative, non avvicinandosi nemmeno alla metà del record esistente. Tuttavia, dopo alcuni aggiustamenti nel rapporto di trasmissione e nell'angolazione del dispositivo, Lucas ha notato un significativo miglioramento, raggiungendo circa 30 CPS. La realtà, però, è che con l'hardware a disposizione esistono limiti intrinseci che possono essere superati solo attraverso l'upgrade dei componenti.

Ed è proprio questo passaggio al livello successivo che ha segnato la svolta per Lucas, che ha optato per un motore più veloce e ha sostituito il meccanismo di pressione con un design basato su una ruota. Quest'ultima, durante la sua rotazione, aziona piccoli piedini che colpiscono il pulsante del mouse, generando un clic. L'intensità dei test ha reso necessario l'utilizzo di nastro adesivo per proteggere il mouse da danni.

Dopo varie modifiche e miglioramenti, Lucas è riuscito a stabilire un nuovo record, leggermente superiore ai 70 CPS. Questo risultato gli ha permesso di considerare il suo autoclicker come il più veloce mai realizzato, sebbene in modo non ufficiale. Nel video dimostrativo del progetto che trovate qui sopra potete osservare non solo il raggiungimento del nuovo record, ma anche il rallentamento del sito CPStest causato dall'eccessiva velocità di clic.

Lo Youtuber non ha rilasciato una guida dettagliata per ricreare il suo auto-clicker, ma osservando il video con attenzione è possibile capire come riprodurlo, nel caso ci si voglia cimentare in un progetto simile.