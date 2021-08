CPU Alder Lake, ecco l’elenco delle prossime schede madri ASRock e NZXT della serie Intel 600

VideoCardz ha recentemente ricevuto una lista delle prossime schede madri ASRock e NZXT della serie Intel 600 che supportano le CPU Alder Lake. Questo elenco conferma le designazioni effettive dei chipset, la serie H610 di basso livello, la serie H670 e B660 di livello medio e la serie Z690 di fascia alta che presenterà il supporto per l’overclocking per le CPU sbloccate.

Come riporta WCCFTech, per le schede madri con chipset Intel Z690 sono presenti la Phantom Gaming 4 (insieme alle varianti di questo modello che utilizzano Wi-Fi), Phantom Gaming Velocita, PRO RS, PRO 4, Extreme, Steel Legend, nonché le nuove schede della serie Riptide. Nel prossimo futuro, inoltre, arriverà anche una scheda madre Mini-ITX con questo chipset.

Le schede madri ASRock Phantom Gaming sono sinonimo di un ottimo controllo della potenza della CPU, consentendo al sistema di funzionare in modo efficiente ma anche a basse temperature, anche per i giochi più intensi. Inoltre promettono “migliori prestazioni di throughput, minore utilizzo della CPU, maggiore stabilità” per un’ottima esperienza per gli utenti. La serie Phantom Gaming utilizzerà anche la connettività Thunderbolt 4 e alcune schede avranno opzioni wireless dedicate.

Le schede madri Extreme e Steel Legend offrono prestazioni elevate ma si concentrano nell’aspetto della scheda, mettendo in mostra l’estetica, l’efficienza e la resistenza. Le schede Extreme e Steel Legend consentono inoltre ai consumatori un’eccellente capacità di memoria.

NZXT sembra invece concentrarsi solo sull’Intel Z690, che offrirà un’esperienza di fascia alta per gli utenti. La lista, mostrata nell’immagine, non include nessuna delle Taichi, Aqua o OC Formula Series ma non c’è di che preoccuparsi: anche quelle schede madri si faranno strada durante il lancio alla fine del 2021, ma l’attenzione si concentra maggiormente sulle linee Phantom Gaming e PRO, in particolare con i chipset Z690 e B660.

Infine le schede madri della serie H e C devono essere considerate insieme alle schede madri economicamente convenienti che ASRock sta pianificando di rilasciare con la nuova serie Intel 600.